https://ria.ru/20240909/kuleba-1971643861.html

Уволенного главу МИД Украины заметили на вокзале с беляшом

Уволенного главу МИД Украины заметили на вокзале с беляшом - РИА Новости, 09.09.2024

Уволенного главу МИД Украины заметили на вокзале с беляшом

Дмитрия Кулебу после увольнения с поста главы МИД Украины заметили с беляшом на автовокзале в городе Пирятин в Полтавской области, пишет издание "Главком". РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:34

2024-09-09T16:34

2024-09-09T18:38

в мире

украина

полтавская область

дмитрий кулеба

андрей сибига

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дмитрия Кулебу после увольнения с поста главы МИД Украины заметили с беляшом на автовокзале в городе Пирятин в Полтавской области, пишет издание "Главком".СМИ опубликовало видео из социальных сетей девушки экс-министра Светланы Павелецкой. На записи она утверждает, что Кулеба пригласил ее на свидание на автостанцию Пирятина в Полтавской области и угощает пряником, сам же он ест беляш."Когда парень пообещал свидание и вдруг в Пирятине", — говорит девушка на видео и спрашивает, чем Кулеба ее угостит. Тот, в свою очередь, предложил ей пирятинский пряник, сам же угощается беляшом. "А это и есть тот самый легендарный пирятинский беляш, который я всегда в детстве ел на автостанции, потому что автобус Ромны — Киев всегда тут останавливался", — говорит экс-глава МИД Украины на видео.На прошлой неделе украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава Министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.

https://ria.ru/20240906/kuleba-1971003817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, полтавская область, дмитрий кулеба, андрей сибига