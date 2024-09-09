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Уволенного главу МИД Украины заметили на вокзале с беляшом - РИА Новости, 09.09.2024
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16:34 09.09.2024 (обновлено: 18:38 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/kuleba-1971643861.html
Уволенного главу МИД Украины заметили на вокзале с беляшом
Уволенного главу МИД Украины заметили на вокзале с беляшом - РИА Новости, 09.09.2024
Уволенного главу МИД Украины заметили на вокзале с беляшом
Дмитрия Кулебу после увольнения с поста главы МИД Украины заметили с беляшом на автовокзале в городе Пирятин в Полтавской области, пишет издание "Главком". РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:34
2024-09-09T18:38
в мире
украина
полтавская область
дмитрий кулеба
андрей сибига
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дмитрия Кулебу после увольнения с поста главы МИД Украины заметили с беляшом на автовокзале в городе Пирятин в Полтавской области, пишет издание "Главком".СМИ опубликовало видео из социальных сетей девушки экс-министра Светланы Павелецкой. На записи она утверждает, что Кулеба пригласил ее на свидание на автостанцию Пирятина в Полтавской области и угощает пряником, сам же он ест беляш."Когда парень пообещал свидание и вдруг в Пирятине", — говорит девушка на видео и спрашивает, чем Кулеба ее угостит. Тот, в свою очередь, предложил ей пирятинский пряник, сам же угощается беляшом. "А это и есть тот самый легендарный пирятинский беляш, который я всегда в детстве ел на автостанции, потому что автобус Ромны — Киев всегда тут останавливался", — говорит экс-глава МИД Украины на видео.На прошлой неделе украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава Министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.
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в мире, украина, полтавская область, дмитрий кулеба, андрей сибига
В мире, Украина, Полтавская область, Дмитрий Кулеба, Андрей Сибига
Уволенного главу МИД Украины заметили на вокзале с беляшом

Экс-главу МИД Украины Кулебу заметили с беляшом на автовокзале

Кадр видео, опубликованного Светланой Павелецкой
Кадр видео, опубликованного Светланой Павелецкой - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дмитрия Кулебу после увольнения с поста главы МИД Украины заметили с беляшом на автовокзале в городе Пирятин в Полтавской области, пишет издание "Главком".
СМИ опубликовало видео из социальных сетей девушки экс-министра Светланы Павелецкой. На записи она утверждает, что Кулеба пригласил ее на свидание на автостанцию Пирятина в Полтавской области и угощает пряником, сам же он ест беляш.
Кадр видео, опубликованного Светланой Павелецкой
Кадр видео, опубликованного Светланой Павелецкой - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Кадр видео, опубликованного Светланой Павелецкой
«
"Когда парень пообещал свидание и вдруг в Пирятине", — говорит девушка на видео и спрашивает, чем Кулеба ее угостит.
Тот, в свою очередь, предложил ей пирятинский пряник, сам же угощается беляшом.
"А это и есть тот самый легендарный пирятинский беляш, который я всегда в детстве ел на автостанции, потому что автобус Ромны — Киев всегда тут останавливался", — говорит экс-глава МИД Украины на видео.
На прошлой неделе украинский парламент поддержал назначение Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Кулебы. В отставку подали также министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава Министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент поддержал их увольнение.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Стали известны новые подробности об отставке Кулебы
6 сентября, 11:19
 
В миреУкраинаПолтавская областьДмитрий КулебаАндрей Сибига
 
 
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