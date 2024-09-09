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Глава Калмыкии Хасиков лидирует на выборах губернатора
Глава Калмыкии Хасиков лидирует на выборах губернатора - РИА Новости, 09.09.2024
Глава Калмыкии Хасиков лидирует на выборах губернатора
Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 81,80% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T00:57
2024-09-09T00:57
2024-09-09T00:57
бату хасиков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий глава Калмыкии Бату Хасиков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 81,80% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 59,21% протоколов. Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Михаил Намруев (КПРФ) с 7,69% голосов, на третьем месте - Айса Баянова ("Новые люди") с 5,42%, четвертый - Юрий Хрущев (ЛДПР) с 3,87%.
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бату хасиков, цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024, политика
Бату Хасиков, ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024, Политика
Глава Калмыкии Хасиков лидирует на выборах губернатора
Глава Калмыкии Хасиков лидирует на выборах главы республики с 81,80% голосов