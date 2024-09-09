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Калиматов назначил сенатора от Ингушетии - РИА Новости, 09.09.2024
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16:01 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/kalimatov-1971634832.html
Калиматов назначил сенатора от Ингушетии
Калиматов назначил сенатора от Ингушетии - РИА Новости, 09.09.2024
Калиматов назначил сенатора от Ингушетии
Избранный в воскресенье главой Ингушетии на второй срок Махмуд-Али Калиматов наделил полномочиями сенатора от региона Микаила Илезова, который до последнего... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:01
2024-09-09T16:01
политика
россия
махмуд-али калиматов
совет федерации рф
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НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье главой Ингушетии на второй срок Махмуд-Али Калиматов наделил полномочиями сенатора от региона Микаила Илезова, который до последнего времени возглавлял постоянное представительство республики при президенте РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали Калиматова главой региона на второй срок, в этот же день он вступил в должность. "Подписал указ о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации в Совете Федерации Микаила Илезова", - написал Калиматов.
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политика, россия, махмуд-али калиматов, совет федерации рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Совет Федерации РФ, Выборы в России — 2024
Калиматов назначил сенатора от Ингушетии

Избранный главой Ингушетии Калиматов наделил полномочиями сенатора Илезова

© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
ВРИО главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье главой Ингушетии на второй срок Махмуд-Али Калиматов наделил полномочиями сенатора от региона Микаила Илезова, который до последнего времени возглавлял постоянное представительство республики при президенте РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали Калиматова главой региона на второй срок, в этот же день он вступил в должность.
"Подписал указ о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации в Совете Федерации Микаила Илезова", - написал Калиматов.
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