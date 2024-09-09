https://ria.ru/20240909/kalimatov-1971634832.html
Калиматов назначил сенатора от Ингушетии
Калиматов назначил сенатора от Ингушетии - РИА Новости, 09.09.2024
Калиматов назначил сенатора от Ингушетии
Избранный в воскресенье главой Ингушетии на второй срок Махмуд-Али Калиматов наделил полномочиями сенатора от региона Микаила Илезова, который до последнего... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:01
2024-09-09T16:01
2024-09-09T16:01
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НАЛЬЧИК, 9 сен – РИА Новости. Избранный в воскресенье главой Ингушетии на второй срок Махмуд-Али Калиматов наделил полномочиями сенатора от региона Микаила Илезова, который до последнего времени возглавлял постоянное представительство республики при президенте РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.Депутаты народного собрания Ингушетии в воскресенье избрали Калиматова главой региона на второй срок, в этот же день он вступил в должность. "Подписал указ о наделении полномочиями сенатора Российской Федерации в Совете Федерации Микаила Илезова", - написал Калиматов.
https://ria.ru/20240815/ingushetiya-1966306779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, махмуд-али калиматов, совет федерации рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Махмуд-Али Калиматов, Совет Федерации РФ, Выборы в России — 2024
Калиматов назначил сенатора от Ингушетии
Избранный главой Ингушетии Калиматов наделил полномочиями сенатора Илезова