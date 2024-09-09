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Явка на выборах губернатора Вологодской области стала рекордной
Явка на выборах губернатора Вологодской области стала рекордной - РИА Новости, 09.09.2024
Явка на выборах губернатора Вологодской области стала рекордной
Явка на выборах губернатора Вологодской области составила 49,18% и стала рекордной для региона, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Денис... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:14
2024-09-09T13:14
2024-09-09T13:14
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области составила 49,18% и стала рекордной для региона, сообщил председатель региональной избирательной комиссии Денис Зайцев. "Явка рекордная – 49,18%. Такая явка составила на выборах губернатора Вологодской области", - сказал он журналистам. Ранее сообщалось, что по данным ЦИК РФ, врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 62,3% голосов избирателей после обработки 100% протоколов. Второе место занял Александр Морозов (КПРФ) с 19,33% голосов, третьим идет Антон Гримов (ЛДПР) с 8,28%, четвертым – Денис Хрипель ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 4,42%. На пятой строчке - Игорь Катухин (Партия пенсионеров) с результатом 4,02% голосов. Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходило с 6 по 8 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, цик рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Вологодская область, Георгий Филимонов, Александр Морозов, ЦИК РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Вологодской области стала рекордной
Явка на выборах главы Вологодской области составила рекордные 49,18 процента