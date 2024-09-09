СМИ: Израиль хочет, чтобы США пригрозили ЮАР последствиями за иск в суд ООН
Axios: Израиль хочет, чтобы конгресс США надавил на ЮАР из-за иска в суд ООН
© AP Photo / Oded BaliltyФлаг Израиля в Иерусалиме
© AP Photo / Oded Balilty
Флаг Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Израиль хочет, чтобы члены конгресса США пригрозили ЮАР последствиями, в частности разрывом торговых отношений с США, на случай, если страна не откажется от своего иска в Международный суд ООН против Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму МИД Израиля в адрес диппредставительств страны в США.
"Мы просим вас немедленно начать работать с законодателями на федеральном уровне и уровне штатов, с губернаторами и еврейскими организациями, чтобы оказать давление на ЮАР, чтобы она изменила свою политику в отношении Израиля, и дать ясно понять, что продолжение ее нынешних действий, таких как поддержка ХАМАС и продвижение антиизраильских мер в международных судах будут иметь высокую цену", - приводит портал слова из документа.
Аббас приветствовал решение Турции подключиться к иску ЮАР
15 августа, 15:42
Отмечается, что израильских дипломатов также призвали всячески лоббировать продвижение в США законопроектов, направленных против ЮАР, с тем, чтобы попытаться повлиять на политику африканской страны.
Неназванные израильские чиновники заявили порталу, что Израиль надеется, что новое коалиционное правительство ЮАР изменит политику страны в отношении Израиля и войны в секторе Газа.
ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".