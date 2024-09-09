https://ria.ru/20240909/izrail-1971700200.html

СМИ: Израиль хочет, чтобы США пригрозили ЮАР последствиями за иск в суд ООН

СМИ: Израиль хочет, чтобы США пригрозили ЮАР последствиями за иск в суд ООН - РИА Новости, 09.09.2024

СМИ: Израиль хочет, чтобы США пригрозили ЮАР последствиями за иск в суд ООН

Израиль хочет, чтобы члены конгресса США пригрозили ЮАР последствиями, в частности разрывом торговых отношений с США, на случай, если страна не откажется от... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:47

2024-09-09T20:47

2024-09-09T20:47

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Израиль хочет, чтобы члены конгресса США пригрозили ЮАР последствиями, в частности разрывом торговых отношений с США, на случай, если страна не откажется от своего иска в Международный суд ООН против Израиля, сообщает портал Axios со ссылкой на попавшую в его распоряжение телеграмму МИД Израиля в адрес диппредставительств страны в США. "Мы просим вас немедленно начать работать с законодателями на федеральном уровне и уровне штатов, с губернаторами и еврейскими организациями, чтобы оказать давление на ЮАР, чтобы она изменила свою политику в отношении Израиля, и дать ясно понять, что продолжение ее нынешних действий, таких как поддержка ХАМАС и продвижение антиизраильских мер в международных судах будут иметь высокую цену", - приводит портал слова из документа. Отмечается, что израильских дипломатов также призвали всячески лоббировать продвижение в США законопроектов, направленных против ЮАР, с тем, чтобы попытаться повлиять на политику африканской страны. Неназванные израильские чиновники заявили порталу, что Израиль надеется, что новое коалиционное правительство ЮАР изменит политику страны в отношении Израиля и войны в секторе Газа. ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске. ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".

https://ria.ru/20240815/abbas-1966414671.html

https://ria.ru/20240909/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, юар, сша, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году