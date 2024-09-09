Гросси озвучил рекомендации МАГАТЭ по запуску реакторов Запорожской АЭС
Гросси: ректоры Запорожской АЭС не должны запускаться, пока есть угроза
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Согласно рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), реакторы Запорожской АЭС (ЗАЭС) не будут запущены до тех пор, пока конфликт угрожает ядерной безопасности станции, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.
Как отметил глава МАГАТЭ, ситуация на ЗАЭС "остается нестабильной". По его словам, риск ядерной аварии повышают регулярные взрывы, атаки беспилотников, обстрелы и постоянные перебои с подачей электроэнергии за пределами станции. Он также напомнил, что 11 августа внутри одной из градирен станции вспыхнул пожар, который команда МАГАТЭ и сам Гросси осмотрели лично. Гендиректор указал на то, что в результате повреждений градирню, возможно, придется снести.
"В настоящее время градирни не требуются в качестве части механизма охлаждения, пока все шесть реакторных блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов". В соответствии с рекомендациями Агентства, предполагается, что ни один реактор не будет вновь запущен до тех пор, пока конфликт продолжает угрожать ядерной безопасности станции", - заявил Гросси в ходе своего вступительного слова Совету управляющих МАГАТЭ, который начался в понедельник в Вене. Текст заявления гендиректора Агентства приводит официальный портал МАГАТЭ.
В понедельник началось заседание Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. мероприятие будет идти 9-13 сентября 2024, оно закрыто для прессы. Как написал в своем Telegram-аккаунте постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в ходе сессии ожидаются, в частности, бурные дискуссии по Украине и Ирану.
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