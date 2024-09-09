https://ria.ru/20240909/grossi-1971590727.html

Гросси озвучил рекомендации МАГАТЭ по запуску реакторов Запорожской АЭС

Гросси озвучил рекомендации МАГАТЭ по запуску реакторов Запорожской АЭС - РИА Новости, 09.09.2024

Гросси озвучил рекомендации МАГАТЭ по запуску реакторов Запорожской АЭС

Согласно рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), реакторы Запорожской АЭС (ЗАЭС) не будут запущены до тех пор, пока конфликт угрожает РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:24

2024-09-09T13:24

2024-09-09T13:46

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ВЕНА, 9 сен - РИА Новости. Согласно рекомендации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), реакторы Запорожской АЭС (ЗАЭС) не будут запущены до тех пор, пока конфликт угрожает ядерной безопасности станции, заявил гендиректор Агентства Рафаэль Гросси.Как отметил глава МАГАТЭ, ситуация на ЗАЭС "остается нестабильной". По его словам, риск ядерной аварии повышают регулярные взрывы, атаки беспилотников, обстрелы и постоянные перебои с подачей электроэнергии за пределами станции. Он также напомнил, что 11 августа внутри одной из градирен станции вспыхнул пожар, который команда МАГАТЭ и сам Гросси осмотрели лично. Гендиректор указал на то, что в результате повреждений градирню, возможно, придется снести."В настоящее время градирни не требуются в качестве части механизма охлаждения, пока все шесть реакторных блоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодный останов". В соответствии с рекомендациями Агентства, предполагается, что ни один реактор не будет вновь запущен до тех пор, пока конфликт продолжает угрожать ядерной безопасности станции", - заявил Гросси в ходе своего вступительного слова Совету управляющих МАГАТЭ, который начался в понедельник в Вене. Текст заявления гендиректора Агентства приводит официальный портал МАГАТЭ.В понедельник началось заседание Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. мероприятие будет идти 9-13 сентября 2024, оно закрыто для прессы. Как написал в своем Telegram-аккаунте постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, в ходе сессии ожидаются, в частности, бурные дискуссии по Украине и Ирану.

https://ria.ru/20240907/stantsiya-1971272897.html

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магатэ, запорожская аэс, в мире, вена, россия, украина, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат)