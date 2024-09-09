ФАС пообещала разобраться с жалобами на плату за раздачу интернета
Депутат ГД: ФАС пообещала разобраться с жалобами на плату за раздачу интернета
© iStock.com / martin-dmСмартфон
© iStock.com / martin-dm
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба пообещала разобраться с жалобами на операторов сотовой связи, которые требуют плату за раздачу интернет-трафика, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.
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"Прошлый раз, год назад, антимонопольщики уже запрещали операторам взимать плату с абонентов, использующих свои устройства в качестве модемов", — написал он.
По словам депутата, теперь операторы решили пойти другим путем: снижать скорость раздаваемого интернета при превышении определенного порога и возвращать ее после подключения специальной платной опции.
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"Сами операторы говорят в кулуарах, что вынуждены принимать эти меры не из-за жадности, а вынужденно. Ведь, по их словам, нагрузка на сети значительно выросла после деградации серверного оборудования YouTube, когда по каким-то причинам скорость доступа к американскому видеохостингу через кабельный интернет стала намного медленнее, чем через мобильный", — рассказал парламентарий.
Горелкин отметил, что разобраться в этой истории стоило бы Роскомнадзору. Он также заявил, что много вопросов вызывают "хитрые маршруты" до YouTube, которые применяют операторы. Депутат выразил надежду, что они не используют инструменты искажения трафика и не подвергают таким образом абонентов риску получить доступ к запрещенным ресурсам из особого реестра. Он напомнил, что за это можно лишиться лицензии и вернуть ее "никакая волшебная опция не поможет".
В сентябре прошлого года ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика. В ведомстве установили, что подобными действиями операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
Впоследствии "Мегафон", "Билайн", МТС и Tele2 выполнили это требование.