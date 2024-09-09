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ФАС пообещала разобраться с жалобами на плату за раздачу интернета - РИА Новости, 09.09.2024
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16:17 09.09.2024 (обновлено: 16:43 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/fas-1971637903.html
ФАС пообещала разобраться с жалобами на плату за раздачу интернета
ФАС пообещала разобраться с жалобами на плату за раздачу интернета - РИА Новости, 09.09.2024
ФАС пообещала разобраться с жалобами на плату за раздачу интернета
Федеральная антимонопольная служба пообещала разобраться с жалобами на операторов сотовой связи, которые требуют плату за раздачу интернет-трафика, сообщил... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:17
2024-09-09T16:43
общество
технологии
антон горелкин
youtube
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба пообещала разобраться с жалобами на операторов сотовой связи, которые требуют плату за раздачу интернет-трафика, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале. &quot;Прошлый раз, год назад, антимонопольщики уже запрещали операторам взимать плату с абонентов, использующих свои устройства в качестве модемов&quot;, — написал он.По словам депутата, теперь операторы решили пойти другим путем: снижать скорость раздаваемого интернета при превышении определенного порога и возвращать ее после подключения специальной платной опции. "Сами операторы говорят в кулуарах, что вынуждены принимать эти меры не из-за жадности, а вынужденно. Ведь, по их словам, нагрузка на сети значительно выросла после деградации серверного оборудования YouTube, когда по каким-то причинам скорость доступа к американскому видеохостингу через кабельный интернет стала намного медленнее, чем через мобильный", — рассказал парламентарий. Горелкин отметил, что разобраться в этой истории стоило бы Роскомнадзору. Он также заявил, что много вопросов вызывают "хитрые маршруты" до YouTube, которые применяют операторы. Депутат выразил надежду, что они не используют инструменты искажения трафика и не подвергают таким образом абонентов риску получить доступ к запрещенным ресурсам из особого реестра. Он напомнил, что за это можно лишиться лицензии и вернуть ее "никакая волшебная опция не поможет".В сентябре прошлого года ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика. В ведомстве установили, что подобными действиями операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.Впоследствии "Мегафон", "Билайн", МТС и Tele2 выполнили это требование.
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общество, технологии, антон горелкин, youtube, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Общество, Технологии, Антон Горелкин, YouTube, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС пообещала разобраться с жалобами на плату за раздачу интернета

Депутат ГД: ФАС пообещала разобраться с жалобами на плату за раздачу интернета

© iStock.com / martin-dmСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / martin-dm
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба пообещала разобраться с жалобами на операторов сотовой связи, которые требуют плату за раздачу интернет-трафика, сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в Telegram-канале.
«

"Прошлый раз, год назад, антимонопольщики уже запрещали операторам взимать плату с абонентов, использующих свои устройства в качестве модемов", — написал он.

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По словам депутата, теперь операторы решили пойти другим путем: снижать скорость раздаваемого интернета при превышении определенного порога и возвращать ее после подключения специальной платной опции.
«
"Сами операторы говорят в кулуарах, что вынуждены принимать эти меры не из-за жадности, а вынужденно. Ведь, по их словам, нагрузка на сети значительно выросла после деградации серверного оборудования YouTube, когда по каким-то причинам скорость доступа к американскому видеохостингу через кабельный интернет стала намного медленнее, чем через мобильный", — рассказал парламентарий.
Горелкин отметил, что разобраться в этой истории стоило бы Роскомнадзору. Он также заявил, что много вопросов вызывают "хитрые маршруты" до YouTube, которые применяют операторы. Депутат выразил надежду, что они не используют инструменты искажения трафика и не подвергают таким образом абонентов риску получить доступ к запрещенным ресурсам из особого реестра. Он напомнил, что за это можно лишиться лицензии и вернуть ее "никакая волшебная опция не поможет".
В сентябре прошлого года ФАС предупредила операторов "большой четверки", что они в течение месяца должны прекратить взимать плату за раздачу интернет-трафика. В ведомстве установили, что подобными действиями операторы навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
Впоследствии "Мегафон", "Билайн", МТС и Tele2 выполнили это требование.
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ОбществоТехнологииАнтон ГорелкинYouTubeГосдума РФФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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