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В Европе признали, что ЕС не хватает ресурсов - РИА Новости, 09.09.2024
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12:25 09.09.2024 (обновлено: 12:43 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/evropa-1971575093.html
В Европе признали, что ЕС не хватает ресурсов
В Европе признали, что ЕС не хватает ресурсов - РИА Новости, 09.09.2024
В Европе признали, что ЕС не хватает ресурсов
Энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:25
2024-09-09T12:43
европа
сша
евросоюз
в мире
марио драги
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги."Несмотря на то, что цены на энергоносители значительно упали с пиковых значений, компании в ЕС по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на электроэнергию, которые в два-три раза выше, чем в США, цены на природный газ выше в четыре-пять раз. Этот ценовой разрыв в первую очередь обусловлен нехваткой природных ресурсов в Европе, но также и фундаментальными проблемами на нашем общем энергетическом рынке", - говорится в докладе.Там отмечается, что заявленная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы."Если амбициозные цели Европы по климату будут соответствовать последовательному плану их достижения, декарбонизация даст Европе возможности. Но если мы не сможем скоординировать нашу политику, существует риск того, что декарбонизация может противоречить конкурентоспособности и росту", - указал автор документа.Он также констатировал, что "ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия".
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европа, сша, евросоюз, в мире, марио драги, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейский центральный банк, италия
Европа, США, Евросоюз, В мире, Марио Драги, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европейский центральный банк, Италия
В Европе признали, что ЕС не хватает ресурсов

Доклад: цены на газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги.
"Несмотря на то, что цены на энергоносители значительно упали с пиковых значений, компании в ЕС по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на электроэнергию, которые в два-три раза выше, чем в США, цены на природный газ выше в четыре-пять раз. Этот ценовой разрыв в первую очередь обусловлен нехваткой природных ресурсов в Европе, но также и фундаментальными проблемами на нашем общем энергетическом рынке", - говорится в докладе.
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Там отмечается, что заявленная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы.
"Если амбициозные цели Европы по климату будут соответствовать последовательному плану их достижения, декарбонизация даст Европе возможности. Но если мы не сможем скоординировать нашу политику, существует риск того, что декарбонизация может противоречить конкурентоспособности и росту", - указал автор документа.
Он также констатировал, что "ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия".
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 12:18
 
ЕвропаСШАЕвросоюзВ миреМарио ДрагиУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвропейский центральный банкИталия
 
 
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