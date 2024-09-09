https://ria.ru/20240909/evropa-1971575093.html

В Европе признали, что ЕС не хватает ресурсов

В Европе признали, что ЕС не хватает ресурсов - РИА Новости, 09.09.2024

В Европе признали, что ЕС не хватает ресурсов

Энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:25

2024-09-09T12:25

2024-09-09T12:43

европа

сша

евросоюз

в мире

марио драги

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европейский центральный банк

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США, говорится в докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги."Несмотря на то, что цены на энергоносители значительно упали с пиковых значений, компании в ЕС по-прежнему сталкиваются с высокими ценами на электроэнергию, которые в два-три раза выше, чем в США, цены на природный газ выше в четыре-пять раз. Этот ценовой разрыв в первую очередь обусловлен нехваткой природных ресурсов в Европе, но также и фундаментальными проблемами на нашем общем энергетическом рынке", - говорится в докладе.Там отмечается, что заявленная главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен цель по декарбонизации Евросоюза может еще больше затормозить экономическое развитие сообщества в ближайшие годы."Если амбициозные цели Европы по климату будут соответствовать последовательному плану их достижения, декарбонизация даст Европе возможности. Но если мы не сможем скоординировать нашу политику, существует риск того, что декарбонизация может противоречить конкурентоспособности и росту", - указал автор документа.Он также констатировал, что "ископаемое топливо продолжит играть ключевую роль в ценообразовании в энергетике, по крайней мере, до конца десятилетия".

https://ria.ru/20240829/ukraine-1969346986.html

https://ria.ru/20240909/es-1971573971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, сша, евросоюз, в мире, марио драги, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейский центральный банк, италия