"Единая Россия" забрала 38 мест в Мосгордуме
"Единая Россия" забрала 38 из 45 мест в Мосгордуме
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
Женщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Представители партии "Единая Россия" получили 38 из 45 мандатов в Московской городской думе после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.
Согласно данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России" не получили ни одного мандата в текущем созыве.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.