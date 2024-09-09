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"Единая Россия" забрала 38 мест в Мосгордуме

"Единая Россия" забрала 38 мест в Мосгордуме - РИА Новости, 09.09.2024

"Единая Россия" забрала 38 мест в Мосгордуме

Представители партии "Единая Россия" получили 38 из 45 мандатов в Московской городской думе после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:39

2024-09-09T12:39

2024-09-09T12:39

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россия

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Представители партии "Единая Россия" получили 38 из 45 мандатов в Московской городской думе после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Согласно данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России" не получили ни одного мандата в текущем созыве. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.

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Варвара Скокшина

политика, россия, москва, московская городская дума, единая россия, выборы в россии — 2024