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"Единая Россия" забрала 38 мест в Мосгордуме - РИА Новости, 09.09.2024
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12:39 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/er-1971578778.html
"Единая Россия" забрала 38 мест в Мосгордуме
"Единая Россия" забрала 38 мест в Мосгордуме - РИА Новости, 09.09.2024
"Единая Россия" забрала 38 мест в Мосгордуме
Представители партии "Единая Россия" получили 38 из 45 мандатов в Московской городской думе после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:39
2024-09-09T12:39
политика
россия
москва
московская городская дума
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Представители партии "Единая Россия" получили 38 из 45 мандатов в Московской городской думе после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Согласно данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России" не получили ни одного мандата в текущем созыве. Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
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политика, россия, москва, московская городская дума, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Москва, Московская городская дума, Единая Россия, Выборы в России — 2024
"Единая Россия" забрала 38 мест в Мосгордуме

"Единая Россия" забрала 38 из 45 мест в Мосгордуме

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкЖенщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
Женщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Женщина у входа на избирательный участок в школе No1236 им. С.В. Милашенкова в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Представители партии "Единая Россия" получили 38 из 45 мандатов в Московской городской думе после обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.
Согласно данным Центризбиркома РФ, после обработки 100% бюллетеней, в том числе данных электронного и бумажного голосования, представители партии "Единая Россия" забрали 38 из 45 мандатов в Мосгордуме. У кандидатов КПРФ - 3 места, у самовыдвиженцев - 2 места, у "Справедливой России - За правду" и "Новых людей" - по 1 месту. При этом представители ЛДПР, Российская экологическая партия "Зеленые" и "Коммунисты России" не получили ни одного мандата в текущем созыве.
Выборы в Москве начались 6 сентября в 8.00 и завершились 8 сентября в 20.00. Москвичи выбирали депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также голосовали за муниципальных депутатов. В эти дни проходили досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино.
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