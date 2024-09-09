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"Единая Россия" заявила о победе с большим отрывом в ЕДГ-2024

"Единая Россия" заявила о победе с большим отрывом в ЕДГ-2024 - РИА Новости, 09.09.2024

"Единая Россия" заявила о победе с большим отрывом в ЕДГ-2024

"Единая Россия" с большим отрывом победила на выборах в Единый день голосования в этом году, заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев на... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:09

2024-09-09T10:09

2024-09-09T11:59

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выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Единая Россия" с большим отрывом победила на выборах в Единый день голосования в этом году, заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов ЕДГ-2024."Единая Россия" с большим отрывом победила. Партия выдвигала более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и одержала победу в большинстве из них", — сказал он.Якушев подчеркнул, что "Единая Россия" на ЕДГ-2024 подтвердила свой статус ведущей политической силы, партии большинства.Он также отдельно указал на высокие результаты ЕР на выборах в законодательные органы субъектов России, прошедшие в 13 регионах."Мы всегда ведем сравнение с результатами пятилетней давности, потому что именно пять лет назад проводились данные избирательные кампании именно в этих субъектах России. <...> Результаты "Единая Россия" в сравнении с предыдущим политическим циклом — 2019 улучшила, и улучшила достаточно серьезно", — отметил Якушев.Врио секретаря генсовета ЕР напомнил, что в 2019-м партия получила 436 из 659 замещаемых мандатов на 13 избирательных кампаниях в законодательные органы субъектов, а в этом году партия забрала 545 из 659 мандатов.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходило около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования избирались главы двух административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы. Помимо этого, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

единая россия, политика, россия, выборы в россии — 2024