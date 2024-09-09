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"Единая Россия" заявила о победе с большим отрывом в ЕДГ-2024 - РИА Новости, 09.09.2024
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10:09 09.09.2024 (обновлено: 11:59 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/er-1971530591.html
"Единая Россия" заявила о победе с большим отрывом в ЕДГ-2024
"Единая Россия" заявила о победе с большим отрывом в ЕДГ-2024 - РИА Новости, 09.09.2024
"Единая Россия" заявила о победе с большим отрывом в ЕДГ-2024
"Единая Россия" с большим отрывом победила на выборах в Единый день голосования в этом году, заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:09
2024-09-09T11:59
единая россия
политика
россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Единая Россия" с большим отрывом победила на выборах в Единый день голосования в этом году, заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов ЕДГ-2024.&quot;Единая Россия&quot; с большим отрывом победила. Партия выдвигала более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и одержала победу в большинстве из них&quot;, — сказал он.Якушев подчеркнул, что "Единая Россия" на ЕДГ-2024 подтвердила свой статус ведущей политической силы, партии большинства.Он также отдельно указал на высокие результаты ЕР на выборах в законодательные органы субъектов России, прошедшие в 13 регионах.&quot;Мы всегда ведем сравнение с результатами пятилетней давности, потому что именно пять лет назад проводились данные избирательные кампании именно в этих субъектах России. &lt;...&gt; Результаты &quot;Единая Россия&quot; в сравнении с предыдущим политическим циклом — 2019 улучшила, и улучшила достаточно серьезно&quot;, — отметил Якушев.Врио секретаря генсовета ЕР напомнил, что в 2019-м партия получила 436 из 659 замещаемых мандатов на 13 избирательных кампаниях в законодательные органы субъектов, а в этом году партия забрала 545 из 659 мандатов.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходило около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования избирались главы двух административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы. Помимо этого, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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единая россия, политика, россия, выборы в россии — 2024
Единая Россия, Политика, Россия, Выборы в России — 2024
"Единая Россия" заявила о победе с большим отрывом в ЕДГ-2024

Якушев: "Единая Россия" победила в ЕДГ-2024 с большим отрывом

© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкДевушка голосует на избирательном участке в Кемерово
Девушка голосует на избирательном участке в Кемерово - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Евгений Горбачев
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Единая Россия" с большим отрывом победила на выборах в Единый день голосования в этом году, заявил врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов ЕДГ-2024.
«

"Единая Россия" с большим отрывом победила. Партия выдвигала более 36 тысяч кандидатов на 35 тысяч мандатов и одержала победу в большинстве из них", — сказал он.

Единый день голосования
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

Девушка голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 13
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

В 21 регионе избирали глав администраций.

Члены избирательной комиссии на выездном голосовании в Кемерово

В 21 регионе избирали глав администраций.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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2 из 13
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

Женщина голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1181 в Симферополе

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 13
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

Мужчина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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4 из 13
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

Мужчина голосует на избирательном участке в Кемерово

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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5 из 13
© РИА Новости / Дмитрий Дубов | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске.

Голосование на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске.

© РИА Новости / Дмитрий Дубов
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6 из 13
© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанк

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

Местные жители голосуют на избирательном участке в Курске

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

© РИА Новости / Руслан Журкин
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7 из 13
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет Республики Крым на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет Республики Крым на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 13
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

Женщина голосует на избирательном участке в Челябинске

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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9 из 13
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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10 из 13
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

Женщина голосует на избирательном участке в Кемерово

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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11 из 13
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

Голосование на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному округу №10 во Владивостоке

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 13
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

Девушка голосует на избирательном участке в Волгограде

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
13 из 13

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 13

В 21 регионе избирали глав администраций.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
2 из 13

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 13

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 13

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
5 из 13

На фото: девушка голосует на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске.

© РИА Новости / Дмитрий Дубов
Перейти в медиабанк
6 из 13

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

© РИА Новости / Руслан Журкин
Перейти в медиабанк
7 из 13

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет Республики Крым на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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8 из 13

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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9 из 13

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
10 из 13

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
11 из 13

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 13

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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13 из 13

По итогам выборов глав регионов представители "Единой России" выиграли в 20 субъектах из 21. Также партия победила во всех 13 регионах, где проходило голосование в местные законодательные органы власти. Кроме того, экс-заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко и бывший министр спорта Олег Матыцин прошли от партии в Госдуму на довыборах в нижнюю палату.

Якушев подчеркнул, что "Единая Россия" на ЕДГ-2024 подтвердила свой статус ведущей политической силы, партии большинства.
Он также отдельно указал на высокие результаты ЕР на выборах в законодательные органы субъектов России, прошедшие в 13 регионах.
«

"Мы всегда ведем сравнение с результатами пятилетней давности, потому что именно пять лет назад проводились данные избирательные кампании именно в этих субъектах России. <...> Результаты "Единая Россия" в сравнении с предыдущим политическим циклом — 2019 улучшила, и улучшила достаточно серьезно", — отметил Якушев.

Врио секретаря генсовета ЕР напомнил, что в 2019-м партия получила 436 из 659 замещаемых мандатов на 13 избирательных кампаниях в законодательные органы субъектов, а в этом году партия забрала 545 из 659 мандатов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходило около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.
В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в Единый день голосования избирались главы двух административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы. Помимо этого, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит брифинг по предварительным итогам голосования на выборах в Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова назвала регионы с наибольшей явкой на выборах
8 сентября, 22:23
 
Единая РоссияПолитикаРоссияВыборы в России — 2024
 
 
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