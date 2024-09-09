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Дуров может попросить смягчения условий судебного контроля, заявил юрист - РИА Новости, 09.09.2024
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13:27 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/durov-1971591879.html
Дуров может попросить смягчения условий судебного контроля, заявил юрист
Дуров может попросить смягчения условий судебного контроля, заявил юрист - РИА Новости, 09.09.2024
Дуров может попросить смягчения условий судебного контроля, заявил юрист
Задержанный во Франции и отпущенный под залог основатель Telegram Павел Дуров может попросить смягчения условий судебного контроля и разрешения покинуть Францию РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:27
2024-09-09T13:27
в мире
франция
париж
павел дуров
задержание павла дурова во франции
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ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Задержанный во Франции и отпущенный под залог основатель Telegram Павел Дуров может попросить смягчения условий судебного контроля и разрешения покинуть Францию под предлогом семейных обстоятельств, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд. По словам юриста, раз в условиях судебного надзора Дурова не указан срок, это означает, что он не сможет покидать территорию Франции до окончания следствия, которое может растянуться на два-три года с учетом обвинений, которые против него выдвинуты. "Но Дуров всегда может обратиться к судье с просьбой пересмотреть условия судебного надзора, чтобы получить разрешение покидать территорию Франции – особенно с учетом того, что у него есть дети за границей, по причинам, например, неотложных семейных обстоятельств", - заявил Либескинд. По его мнению, адвокат бизнесмена "через восемь месяцев – год" запросит изменение условия судебного контроля, "чтобы он был гораздо менее обязывающим". Ранее в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что судебный контроль Дурова не имеет временных ограничений, опровергнув информацию о том, что он сможет покидать территорию страны через шесть месяцев. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240906/durov-1971128795.html
https://ria.ru/20240909/durov-1968735141.html
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в мире, франция, париж, павел дуров, задержание павла дурова во франции
В мире, Франция, Париж, Павел Дуров, Задержание Павла Дурова во Франции
Дуров может попросить смягчения условий судебного контроля, заявил юрист

Либескинд: Дуров может попросить смягчения условий судебного контроля

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 9 сен – РИА Новости. Задержанный во Франции и отпущенный под залог основатель Telegram Павел Дуров может попросить смягчения условий судебного контроля и разрешения покинуть Францию под предлогом семейных обстоятельств, заявил РИА Новости французский адвокат по уголовным делам Дэвид Либескинд.
По словам юриста, раз в условиях судебного надзора Дурова не указан срок, это означает, что он не сможет покидать территорию Франции до окончания следствия, которое может растянуться на два-три года с учетом обвинений, которые против него выдвинуты.
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"Но Дуров всегда может обратиться к судье с просьбой пересмотреть условия судебного надзора, чтобы получить разрешение покидать территорию Франции – особенно с учетом того, что у него есть дети за границей, по причинам, например, неотложных семейных обстоятельств", - заявил Либескинд.
По его мнению, адвокат бизнесмена "через восемь месяцев – год" запросит изменение условия судебного контроля, "чтобы он был гораздо менее обязывающим".
Ранее в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что судебный контроль Дурова не имеет временных ограничений, опровергнув информацию о том, что он сможет покидать территорию страны через шесть месяцев.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
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