Дотком назвал Нуланд массовой убийцей
Дотком назвал Нуланд массовой убийцей из-за срыва переговоров со стороны США
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason OxenhamКим Дотком
© AP Photo / New Zealand Herald/Jason Oxenham
Ким Дотком. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд "массовой убийцей" на фоне ее косвенного признания в том, что в 2022 году США сорвали переговоры между РФ и Киевом в Стамбуле.
Ранее Нуланд в интервью признанному иноагентом в РФ журналисту Михаилу Зыгарю* косвенно признала, что в 2022 году Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами.
"Посмотрите на этого демона, массовую убийцу Викторию Нуланд, которая смеется в лицо всем украинцам, признавая, что она сорвала мирную сделку с Россией, которая могла бы предотвратить гибель более миллиона человек и вернула бы Украине большую часть ее территорий", - написал Дотком на своей странице в соцсети X.
В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше.
Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента