https://ria.ru/20240909/dotkom-1971573782.html

Дотком назвал Нуланд массовой убийцей

Дотком назвал Нуланд массовой убийцей - РИА Новости, 09.09.2024

Дотком назвал Нуланд массовой убийцей

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:18

2024-09-09T12:18

2024-09-09T12:23

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владимир зеленский

megaupload

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал бывшего заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Викторию Нуланд "массовой убийцей" на фоне ее косвенного признания в том, что в 2022 году США сорвали переговоры между РФ и Киевом в Стамбуле. Ранее Нуланд в интервью признанному иноагентом в РФ журналисту Михаилу Зыгарю* косвенно признала, что в 2022 году Украина не заключила Стамбульских договоренностей с РФ из-за консультаций с американцами и британцами. "Посмотрите на этого демона, массовую убийцу Викторию Нуланд, которая смеется в лицо всем украинцам, признавая, что она сорвала мирную сделку с Россией, которая могла бы предотвратить гибель более миллиона человек и вернула бы Украине большую часть ее территорий", - написал Дотком на своей странице в соцсети X. В конце ноября 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако власти киевского режима из-за давления Запада не согласились завершить конфликт, отказавшись от условия нейтралитета Украины. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать" дальше. Ранее спикер Великого национального собрания (парламента) Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Россия и Украина на переговорах в Стамбуле в 2022 году почти достигли договоренности, но ряд стран не захотели завершения конфликта.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240907/ssha-1971209032.html

https://ria.ru/20240909/ssha-1971514010.html

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