https://ria.ru/20240909/dezertiry-1971655842.html

"Зеленский нам врет?" Украинскую журналистку ужаснуло происходящее в ВСУ

"Зеленский нам врет?" Украинскую журналистку ужаснуло происходящее в ВСУ - РИА Новости, 09.09.2024

"Зеленский нам врет?" Украинскую журналистку ужаснуло происходящее в ВСУ

Владимир Зеленский скрывает настоящее число дезертиров на Украине, которое может составлять около 200 тысяч, заявила украинская журналистка Диана Панченко. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:10

2024-09-09T17:10

2024-09-09T17:14

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красноармейск

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МОСКВА, 9 сен —РИА Новости. Владимир Зеленский скрывает настоящее число дезертиров на Украине, которое может составлять около 200 тысяч, заявила украинская журналистка Диана Панченко."Представитель армии сообщил мне шокирующий факт. Двести тысяч солдат дезертировали из украинской армии! Это как все войска бундесвера. Зеленский нам врет и занижает число дезертиров?" — написала журналистка в соцсети X.Ранее украинский журналист Владимир Бойко также заявил, что число дезертиров на Украине может быть гораздо больше, чем сообщают власти. По его словам, преуменьшенные киевскими властями данные о случаях дезертирства наглядно демонстрируют крайне сложную ситуацию для ВСУ на фронте.В воскресенье CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.

https://ria.ru/20240909/rakety-1971634332.html

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в мире, украина, красноармейск, вооруженные силы украины