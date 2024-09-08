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"Развал". На Украине пришли в ужас из-за происходящего на фронте - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/boyko-1971450184.html
"Развал". На Украине пришли в ужас из-за происходящего на фронте
"Развал". На Украине пришли в ужас из-за происходящего на фронте - РИА Новости, 08.09.2024
"Развал". На Украине пришли в ужас из-за происходящего на фронте
Число дезертиров на Украине может быть гораздо больше, чем сообщают власти, заявил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в соцсети Facebook*. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:51
2024-09-08T18:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
красноармейск
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Число дезертиров на Украине может быть гораздо больше, чем сообщают власти, заявил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в соцсети Facebook*."…Регистрируется не более трети случаев, поскольку ГБР (Государственное бюро расследований — Прим. ред.) принципиально скрывает преступления против установленного порядка. &lt;…&gt; При этом даже зарегистрированные уголовные производства не расследуются, а дезертиров никто не ищет", — написал Бойко. По его мнению, реальное число таких правонарушений может составлять около 200 тысяч.По его словам, даже преуменьшенные киевскими властями данные о количестве случаев дезертирства наглядно демонстрируют крайне сложную ситуацию для ВСУ на фронте."Учитывая, что ГБР принципиально не вносит в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины — Прим. ред.) сообщения командиров воинских частей о совершенных уголовных правонарушениях, реальное количество преступлений, по меньшей мере, втрое больше. Но даже если предположить, что за первый квартал 2024 года дезертировало только 25 тысяч военнослужащих, это означает развал фронта", — констатировал журналист.В воскресенье CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240908/ritter-1971426350.html
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в мире, украина, красноармейск, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Красноармейск, Россия, Вооруженные силы Украины
"Развал". На Украине пришли в ужас из-за происходящего на фронте

Бойко: украинские власти скрывают реальное число дезертиров на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Число дезертиров на Украине может быть гораздо больше, чем сообщают власти, заявил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в соцсети Facebook*.
"…Регистрируется не более трети случаев, поскольку ГБР (Государственное бюро расследований — Прим. ред.) принципиально скрывает преступления против установленного порядка. <…> При этом даже зарегистрированные уголовные производства не расследуются, а дезертиров никто не ищет", — написал Бойко. По его мнению, реальное число таких правонарушений может составлять около 200 тысяч.
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По его словам, даже преуменьшенные киевскими властями данные о количестве случаев дезертирства наглядно демонстрируют крайне сложную ситуацию для ВСУ на фронте.
"Учитывая, что ГБР принципиально не вносит в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований Украины — Прим. ред.) сообщения командиров воинских частей о совершенных уголовных правонарушениях, реальное количество преступлений, по меньшей мере, втрое больше. Но даже если предположить, что за первый квартал 2024 года дезертировало только 25 тысяч военнослужащих, это означает развал фронта", — констатировал журналист.
В воскресенье CNN сообщил об острой проблеме дезертирства в украинской армии. Отмечается, что ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других точках восточного фронта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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