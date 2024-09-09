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Биография Андрея Чибиса

Биография Андрея Чибиса - РИА Новости, 09.09.2024

Биография Андрея Чибиса

Андрей Владимирович Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары Чувашской АССР (ныне Республика Чувашия). РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:50

2024-09-09T03:50

2024-09-09T03:50

справки

андрей чибис

чебоксары

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Андрей Владимирович Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары Чувашской АССР (ныне Республика Чувашия).В 2001 году окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности "юриспруденция". Кандидат юридических наук. В 2000 году создал и возглавил консалтинговую компанию, занимался адвокатской практикой.С 2004 по 2005 год был советником губернатора Рязанской области, затем начальником экспертного отдела администрации президента Чувашии.С 2006 по 2007 год работал заместителем директора департамента строительства – начальником отдела сопровождения национального проекта "Доступное жилье" министерства регионального развития РФ.В конце 2007 года Чибис возглавил управление развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.В 2008-2011 годах был председателем совета директоров, членом правления, директором по правовым и корпоративным вопросам ОАО "Российские коммунальные системы".С 2011 по 2012 год – исполнительный директор Института социально-экономических и политических исследований. В 2013-2019 годах Чибис занимал пост заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.Одновременно с сентября 2014 года являлся главным государственным жилищным инспектором Российской Федерации. 21 марта 2019 года Андрей Чибис был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области. 8 сентября 2019 года Чибис был избран губернатором Мурманской области, получив поддержку 60,07% избирателей. 27 сентября 2019 года официально вступил в должность губернатора Мурманской области. 11 июня 2024 года Андрей Чибис был выдвинут партией "Единая Россия" кандидатом на выборах губернатора Мурманской области на новый срок.Входит в состав президиума Государственного совета РФ, председатель комиссии Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика".Действительный государственный советник РФ 3 класса (2015).Награжден Орденом Дружбы (2023).Имеет Благодарность правительства РФ (2013).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

чебоксары

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, андрей чибис, чебоксары