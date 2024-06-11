https://ria.ru/20240611/chibis-1952283622.html

Чибиса выдвинули кандидатом от ЕР на пост губернатора Мурманской области

Чибиса выдвинули кандидатом от ЕР на пост губернатора Мурманской области - РИА Новости, 11.06.2024

Чибиса выдвинули кандидатом от ЕР на пост губернатора Мурманской области

Действующий глава Мурманской области Андрей Чибис выдвинут "Единой Россией" кандидатом на выборах губернатора региона, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:54

2024-06-11T20:54

2024-06-11T21:09

политика

мурманская область

андрей чибис

единая россия

владимир путин

мурманская областная дума

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МОСКВА/МУРМАНСК, 11 июн - РИА Новости. Действующий глава Мурманской области Андрей Чибис выдвинут "Единой Россией" кандидатом на выборах губернатора региона, сообщила пресс-служба партии."Единая Россия" выдвинула Андрея Чибиса кандидатом от партии на выборах губернатора Мурманской области. Кандидатуру действующего губернатора и секретаря реготделения партии поддержали на конференции", - говорится в Telegram-канале партии.На встрече с главой государства Владимиром Путиным в апреле Чибис попросил президента поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах. Мурманская областная дума назначила выборы на 8 сентября 2024 года."Если раньше жители региона искали возможность, чтобы уехать, строить карьеру, развиваться и создавать семью в других городах, то сейчас Андрею Чибису удалось переломить этот тренд... Теперь важная задача - продолжать повышать качество жизни", - сказала замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова, слова которой приводит в сообщении пресс-служба мурманского отделения партии.

https://ria.ru/20240610/sakhalin-1951859996.html

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политика, мурманская область, андрей чибис, единая россия, владимир путин, мурманская областная дума