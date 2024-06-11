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Чибиса выдвинули кандидатом от ЕР на пост губернатора Мурманской области - РИА Новости, 11.06.2024
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20:54 11.06.2024 (обновлено: 21:09 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/chibis-1952283622.html
Чибиса выдвинули кандидатом от ЕР на пост губернатора Мурманской области
Чибиса выдвинули кандидатом от ЕР на пост губернатора Мурманской области - РИА Новости, 11.06.2024
Чибиса выдвинули кандидатом от ЕР на пост губернатора Мурманской области
Действующий глава Мурманской области Андрей Чибис выдвинут "Единой Россией" кандидатом на выборах губернатора региона, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:54
2024-06-11T21:09
политика
мурманская область
андрей чибис
единая россия
владимир путин
мурманская областная дума
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МОСКВА/МУРМАНСК, 11 июн - РИА Новости. Действующий глава Мурманской области Андрей Чибис выдвинут "Единой Россией" кандидатом на выборах губернатора региона, сообщила пресс-служба партии."Единая Россия" выдвинула Андрея Чибиса кандидатом от партии на выборах губернатора Мурманской области. Кандидатуру действующего губернатора и секретаря реготделения партии поддержали на конференции", - говорится в Telegram-канале партии.На встрече с главой государства Владимиром Путиным в апреле Чибис попросил президента поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах. Мурманская областная дума назначила выборы на 8 сентября 2024 года."Если раньше жители региона искали возможность, чтобы уехать, строить карьеру, развиваться и создавать семью в других городах, то сейчас Андрею Чибису удалось переломить этот тренд... Теперь важная задача - продолжать повышать качество жизни", - сказала замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова, слова которой приводит в сообщении пресс-служба мурманского отделения партии.
https://ria.ru/20240610/sakhalin-1951859996.html
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политика, мурманская область, андрей чибис, единая россия, владимир путин, мурманская областная дума
Политика, Мурманская область, Андрей Чибис, Единая Россия, Владимир Путин, Мурманская областная Дума
Чибиса выдвинули кандидатом от ЕР на пост губернатора Мурманской области

ЕР: Андрей Чибис выдвинут кандидатом на выборы главы Мурманской области

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАндрей Чибис
Андрей Чибис
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Андрей Чибис . Архивное фото
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МОСКВА/МУРМАНСК, 11 июн - РИА Новости. Действующий глава Мурманской области Андрей Чибис выдвинут "Единой Россией" кандидатом на выборах губернатора региона, сообщила пресс-служба партии.
"Единая Россия" выдвинула Андрея Чибиса кандидатом от партии на выборах губернатора Мурманской области. Кандидатуру действующего губернатора и секретаря реготделения партии поддержали на конференции", - говорится в Telegram-канале партии.
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Лимаренко выдвинули кандидатом на пост губернатора Сахалинской области
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На встрече с главой государства Владимиром Путиным в апреле Чибис попросил президента поддержать его кандидатуру на предстоящих выборах. Мурманская областная дума назначила выборы на 8 сентября 2024 года.
"Если раньше жители региона искали возможность, чтобы уехать, строить карьеру, развиваться и создавать семью в других городах, то сейчас Андрею Чибису удалось переломить этот тренд... Теперь важная задача - продолжать повышать качество жизни", - сказала замсекретаря генсовета партии Дарья Лантратова, слова которой приводит в сообщении пресс-служба мурманского отделения партии.
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