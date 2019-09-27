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РИА Новости

Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области

15:24 27.09.2019 (обновлено: 16:35 27.09.2019)
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкИзбранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис на церемонии инаугурации. 27 сентября 2019
Избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис на церемонии инаугурации. 27 сентября 2019
© РИА Новости / Павел Львов
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Избранный губернатор Мурманской области Андрей Чибис на церемонии инаугурации. 27 сентября 2019
МУРМАНСК, 27 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность в пятницу в здании областной филармонии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.
Церемония инаугурации началась с выступления самого Чибиса, который сказал, что, поскольку не занимался ведением предвыборной кампании, а исполнял обязанности губернатора, намерен рассказать о том, чего бы он хотел добиться на посту главы региона.
Говоря о тех задачах, которые он ставит перед собой, Чибис отметил сокращение оттока населения, потому что ежегодно регион теряет около 4,3 тысячи человек, которые уезжают с севера. "Ключевой для нас вызов и главная задача на ближайшие 10 лет - переломить этот тренд", - сказал Чибис.
Для этого новый глава региона планирует обеспечить переезд в Мурманскую область заинтересованных людей, сократить смертность и отъезды из региона, принять меры для увеличения рождаемости. "Мы должны дать налоговые стимулы для повышения роста доходов. Сделать так, чтобы было выгодно инвестировать в людей", - отметил Чибис.
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
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Среди прочих задач, которые также будут служить реализации главной цели, Чибис назвал строительство детских садов и школ, поддержку занятости женщин и многодетных семей, создание до 2 тысяч рабочих мест для квалифицированных кадров, возможностей для личностного развития и многие другие.
Отдельно Чибис выделил необходимость перестройки системы здравоохранения, повышения качества жизни старшего поколения, формирование комфортной городской среды, строительство жилья.
"Я этим буду заниматься, за это и приношу присягу. Это непростая задача, это не план на 5 лет. Это задача 10-летнего проекта. Прошу и предлагаю всем консолидироваться для решения этих задач", - сказал Чибис.
После этого глава региона принес присягу.
Чибис на выборах 8 сентября набрал наибольшее число голосов избирателей - 60,07%. Он сменил на посту главы региона ушедшую досрочно в отставку Марину Ковтун.
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Андрей ЧибисМурманская областьПолитика
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