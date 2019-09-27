Чибис официально вступил в должность губернатора Мурманской области

МУРМАНСК, 27 сен - РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Мурманской области Андрей Чибис официально вступил в должность в пятницу в здании областной филармонии, передает корреспондент РИА Новости с церемонии инаугурации.

Церемония инаугурации началась с выступления самого Чибиса, который сказал, что, поскольку не занимался ведением предвыборной кампании, а исполнял обязанности губернатора, намерен рассказать о том, чего бы он хотел добиться на посту главы региона.

Говоря о тех задачах, которые он ставит перед собой, Чибис отметил сокращение оттока населения, потому что ежегодно регион теряет около 4,3 тысячи человек, которые уезжают с севера. "Ключевой для нас вызов и главная задача на ближайшие 10 лет - переломить этот тренд", - сказал Чибис.

Для этого новый глава региона планирует обеспечить переезд в Мурманскую область заинтересованных людей, сократить смертность и отъезды из региона, принять меры для увеличения рождаемости. "Мы должны дать налоговые стимулы для повышения роста доходов. Сделать так, чтобы было выгодно инвестировать в людей", - отметил Чибис.

Среди прочих задач, которые также будут служить реализации главной цели, Чибис назвал строительство детских садов и школ, поддержку занятости женщин и многодетных семей, создание до 2 тысяч рабочих мест для квалифицированных кадров, возможностей для личностного развития и многие другие.

Отдельно Чибис выделил необходимость перестройки системы здравоохранения, повышения качества жизни старшего поколения, формирование комфортной городской среды, строительство жилья.

"Я этим буду заниматься, за это и приношу присягу. Это непростая задача, это не план на 5 лет. Это задача 10-летнего проекта. Прошу и предлагаю всем консолидироваться для решения этих задач", - сказал Чибис.

После этого глава региона принес присягу.