https://ria.ru/20240909/chereshnev-1971590570.html
Путин наградил иммунолога Черешнева орденом
Путин наградил иммунолога Черешнева орденом - РИА Новости, 09.09.2024
Путин наградил иммунолога Черешнева орденом
Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени выдающегося ученого-иммунолога, вице-президента... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:24
2024-09-09T13:24
2024-09-09T13:24
общество
россия
валерий черешнев
владимир путин
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925047096_0:223:2850:1826_1920x0_80_0_0_e09142942c50cc765b48b1976b4f8f6e.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени выдающегося ученого-иммунолога, вице-президента Российской академии наук Валерия Черешнева. Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Черешнев награжден за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. Области научных интересов Черешнева - иммунные механизмы регуляции физиологических функций и воспаления, а также экология и иммунитет. Черешнев с соавторами установил основные закономерности нарушений в иммунной системе под влиянием различных экологически неблагоприятных факторов, разработал методы устранения этих нарушений; обосновал принципиально новую концепцию системного воспаления; концепцию аутоиммунной регуляции гомеостаза; общебиологическую концепцию развития заболеваний, связав этот процесс с нарушением экологических взаимоотношений между макроорганизмом (человек) и микроорганизмами (бактерии, вирусы). Академику Черешневу 24 октября нынешнего года исполнится 80 лет.
https://ria.ru/20240906/putin-1971107020.html
https://ria.ru/20240722/merzlikin-1961341925.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/02/1925047096_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_28d126615a54d00fd121c88d376d9830.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий черешнев, владимир путин, российская академия наук
Общество, Россия, Валерий Черешнев, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин наградил иммунолога Черешнева орденом
Путин наградил академика Черешнева орденом "За заслуги перед Отечеством"