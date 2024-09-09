https://ria.ru/20240909/chereshnev-1971590570.html

Путин наградил иммунолога Черешнева орденом

Путин наградил иммунолога Черешнева орденом - РИА Новости, 09.09.2024

Путин наградил иммунолога Черешнева орденом

Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени выдающегося ученого-иммунолога, вице-президента... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:24

2024-09-09T13:24

2024-09-09T13:24

общество

россия

валерий черешнев

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени выдающегося ученого-иммунолога, вице-президента Российской академии наук Валерия Черешнева. Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Черешнев награжден за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. Области научных интересов Черешнева - иммунные механизмы регуляции физиологических функций и воспаления, а также экология и иммунитет. Черешнев с соавторами установил основные закономерности нарушений в иммунной системе под влиянием различных экологически неблагоприятных факторов, разработал методы устранения этих нарушений; обосновал принципиально новую концепцию системного воспаления; концепцию аутоиммунной регуляции гомеостаза; общебиологическую концепцию развития заболеваний, связав этот процесс с нарушением экологических взаимоотношений между макроорганизмом (человек) и микроорганизмами (бактерии, вирусы). Академику Черешневу 24 октября нынешнего года исполнится 80 лет.

https://ria.ru/20240906/putin-1971107020.html

https://ria.ru/20240722/merzlikin-1961341925.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, валерий черешнев, владимир путин, российская академия наук