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Путин наградил иммунолога Черешнева орденом - РИА Новости, 09.09.2024
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13:24 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/chereshnev-1971590570.html
Путин наградил иммунолога Черешнева орденом
Путин наградил иммунолога Черешнева орденом - РИА Новости, 09.09.2024
Путин наградил иммунолога Черешнева орденом
Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени выдающегося ученого-иммунолога, вице-президента... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:24
2024-09-09T13:24
общество
россия
валерий черешнев
владимир путин
российская академия наук
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени выдающегося ученого-иммунолога, вице-президента Российской академии наук Валерия Черешнева. Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Черешнев награжден за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу. Области научных интересов Черешнева - иммунные механизмы регуляции физиологических функций и воспаления, а также экология и иммунитет. Черешнев с соавторами установил основные закономерности нарушений в иммунной системе под влиянием различных экологически неблагоприятных факторов, разработал методы устранения этих нарушений; обосновал принципиально новую концепцию системного воспаления; концепцию аутоиммунной регуляции гомеостаза; общебиологическую концепцию развития заболеваний, связав этот процесс с нарушением экологических взаимоотношений между макроорганизмом (человек) и микроорганизмами (бактерии, вирусы). Академику Черешневу 24 октября нынешнего года исполнится 80 лет.
https://ria.ru/20240906/putin-1971107020.html
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общество, россия, валерий черешнев, владимир путин, российская академия наук
Общество, Россия, Валерий Черешнев, Владимир Путин, Российская академия наук
Путин наградил иммунолога Черешнева орденом

Путин наградил академика Черешнева орденом "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВалерий Черешнев
Валерий Черешнев - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Валерий Черешнев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин своим указом наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени выдающегося ученого-иммунолога, вице-президента Российской академии наук Валерия Черешнева.
Согласно тексту указа, опубликованному на официальном портале правовой информации, Черешнев награжден за большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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6 сентября, 16:38
Области научных интересов Черешнева - иммунные механизмы регуляции физиологических функций и воспаления, а также экология и иммунитет. Черешнев с соавторами установил основные закономерности нарушений в иммунной системе под влиянием различных экологически неблагоприятных факторов, разработал методы устранения этих нарушений; обосновал принципиально новую концепцию системного воспаления; концепцию аутоиммунной регуляции гомеостаза; общебиологическую концепцию развития заболеваний, связав этот процесс с нарушением экологических взаимоотношений между макроорганизмом (человек) и микроорганизмами (бактерии, вирусы).
Академику Черешневу 24 октября нынешнего года исполнится 80 лет.
Актер Андрей Мерзликин - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Путин наградил Мерзликина медалью ордена "За заслуги перед отечеством"
22 июля, 23:05
 
ОбществоРоссияВалерий ЧерешневВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
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