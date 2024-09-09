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Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области

Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области - РИА Новости, 09.09.2024

Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области

Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с79,68 % голосов после обработки 100%... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:49

2024-09-09T10:49

2024-09-09T10:49

политика

волгоградская область

андрей бочаров

единая россия

цик рф

кпрф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с79,68 % голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Олег Дмитриев (КПРФ) с результатом 7,83% голосов, третьим идет Алексей Кононенко (ЛДПР) с 5,37%, четвертым - Евгений Кареликов (Партия пенсионеров) с 3,49%. Пятерку замыкает Алексей Васютенко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,26% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024