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Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области - РИА Новости, 09.09.2024
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10:49 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/bocharov-1971545504.html
Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области
Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области - РИА Новости, 09.09.2024
Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области
Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с79,68 % голосов после обработки 100%... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:49
2024-09-09T10:49
политика
волгоградская область
андрей бочаров
единая россия
цик рф
кпрф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с79,68 % голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Олег Дмитриев (КПРФ) с результатом 7,83% голосов, третьим идет Алексей Кононенко (ЛДПР) с 5,37%, четвертым - Евгений Кареликов (Партия пенсионеров) с 3,49%. Пятерку замыкает Алексей Васютенко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,26% голосов.
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политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Выборы в России — 2024
Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области

Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области с 79,68 процента

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Волгоградской области Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров . Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с79,68 % голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Олег Дмитриев (КПРФ) с результатом 7,83% голосов, третьим идет Алексей Кононенко (ЛДПР) с 5,37%, четвертым - Евгений Кареликов (Партия пенсионеров) с 3,49%. Пятерку замыкает Алексей Васютенко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,26% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаВолгоградская областьАндрей БочаровЕдиная РоссияЦИК РФКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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