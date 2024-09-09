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Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области
Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области - РИА Новости, 09.09.2024
Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области
Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с79,68 % голосов после обработки 100%... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:49
2024-09-09T10:49
2024-09-09T10:49
политика
волгоградская область
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с79,68 % голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Олег Дмитриев (КПРФ) с результатом 7,83% голосов, третьим идет Алексей Кононенко (ЛДПР) с 5,37%, четвертым - Евгений Кареликов (Партия пенсионеров) с 3,49%. Пятерку замыкает Алексей Васютенко ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 2,26% голосов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Выборы в России — 2024
Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области
Бочаров побеждает на выборах губернатора Волгоградской области с 79,68 процента