https://ria.ru/20240909/belogorsk-1971621257.html
Мэром Белогорска стал действующий глава города
Мэром Белогорска стал действующий глава города - РИА Новости, 09.09.2024
Мэром Белогорска стал действующий глава города
Мэром Белогорска Амурской области по итогам прошедших 8 сентября выборов стал действующий глава города Станислав Мелюков, сообщил амуризбирком. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:07
2024-09-09T15:07
2024-09-09T15:07
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сен – РИА Новости. Мэром Белогорска Амурской области по итогам прошедших 8 сентября выборов стал действующий глава города Станислав Мелюков, сообщил амуризбирком. "В Белогорске на выборах главы города победу одержал Станислав Мелюков ("Единая Россия"), который набрал 73,69% голосов избирателей (его поддержали 6782 жителя). На втором месте оказался Геннадий Попов (ЛДПР), за которого проголосовали 1336 избирателей (14,52%). Строчкой ниже Виктор Мартынов ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с результатом 6,91% голосов избирателей (636 человек), замыкает четверку Кирилл Лекомцев ("Новые люди"): на его счету 257 голосов избирателей (2,79%)", - говорится в сообщении. Кроме того, в единый день голосования в Благовещенске выбирали депутатов городской думы восьмого созыва. "В Благовещенской городской думе из 30 мандатов 25 у "Единой России", по одному - у "Справедливой России" и партии "Новые люди", также 3 мандата досталось самовыдвиженцам", - уточняет избирком. Также в ряде муниципалитетов выбирали органы местного самоуправления. Отмечается, что явка в 11 муниципалитетах в целом составила 22,70%, бюллетени заполнили 62 988 избирателей. Явка в Благовещенске составила 21,95%, проголосовали 35 962 жителя областного центра.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578260.html
https://ria.ru/20240909/vybory-1971588608.html
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политика, белогорск, благовещенск, амурская область, единая россия, лдпр, справедливая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Белогорск, Благовещенск, Амурская область, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, Выборы в России — 2024
Мэром Белогорска стал действующий глава города
Мэром Белогорска по итогам выборов стал действующий глава Станислав Мелюков