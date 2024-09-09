https://ria.ru/20240909/belgrad-1971674420.html

Вучич поблагодарил Си Цзиньпина за развитие отношений с Белградом

Вучич поблагодарил Си Цзиньпина за развитие отношений с Белградом - РИА Новости, 09.09.2024

Вучич поблагодарил Си Цзиньпина за развитие отношений с Белградом

Председатель КНР Си Цзиньпин поднял отношения официального Пекина и Белграда на стратегический уровень, что имеет исключительное значение для развития Сербии,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:09

2024-09-09T18:09

2024-09-09T18:09

сербия

китай

белград (город)

си цзиньпин

александр вучич

ана брнабич

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БЕЛГРАД, 9 сен – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поднял отношения официального Пекина и Белграда на стратегический уровень, что имеет исключительное значение для развития Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич в ходе встречи с секретарем парткома КПК провинции Шаньдун Линь У. Сербия свыше 10 лет является активным участником инициативы "Пояс и путь", в ходе визита в Белград 7-8 мая председателя КНР Си Цзиньпина стороны подписали около 30 документов, в первую очередь о поднятии всеобъемлющего стратегического партнерства на высший уровень. Вучич принял секретаря парткома КПК провинции Шаньдун в Белграде в понедельник. "Я использовал возможность, чтобы еще раз выразить благодарность председателю Си Цзиньпину, за то, что он наши всеобъемлющие отношения поднял на стратегический уровень, что имеет исключительное значение для развития Сербии", - написал сербский лидер в соцсетях по итогам встречи с Линь У. По словам Вучича он обсудил с китайским гостем многочисленные аспекты двустороннего стратегического сотрудничества Сербии и КНР. "Особой темой разговора стали текущие проекты скоростных дорог, конкретные шаги по вопросу будущего сотрудничества, а также планы в сфере развития и модернизации инфраструктуры в дорожном и авиасообщении. Я отметил, что Сербия удовлетворена работой китайских компаний, не только в смысле скорости и качества работ, но и из-за инновационных решений и профессионализма, которые значительно повышают стандарты инфраструктуры нашей страны, делая ее привлекательной для инвесторов", - указал президент Сербии и добавил, что потенциал для развития сотрудничества огромен, в том числе с провинцией Шаньдун, где расположены много корпораций мирового уровня. С Линь У также встретилась председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич, ранее – глава правительства. Она отметила участие компаний из провинции Шаньдун в инфраструктурных проектах в Сербии и выразила интерес к развитию сотрудничества в развитии научно-технологических парков, инновационной деятельности и образования. Власти Сербии сообщили в июле, что национальная сербская авиакомпания Air Serbia вскоре приобретет два широкофюзеляжных самолёта и в этом году установит прямое авиасообщение с городами Гуанчжоу и Шанхай. Министерство строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии на полях визита председателя КНР Си Цзиньпина подписало в среду с китайской компанией CRRC Changchun Railway Vehicles протокол о взаимопонимании по приобретению новых девяти электровозов для будущей ветки Земун-Поле – аэропорт Никола Тесла – Национальный стадион и связи центра Белграда и пригородных районов со специализированной выставкой EXPO 2027. Вучич 1 мая осмотрел возведение национального стадиона под Белградом в рамках подготовки к международной выставке EXPO 2027. В проектировании и строительстве занята компания Power China. Несколько участков скоростной железной дороги Белград-Суботица, до границы с Венгрией, строит госкомпания China Road and Bridge Corporation. Запуск участка Нови-Сад - Суботица ожидается до конца года, что позволит доезжать от столицы Сербии до границы с Венгрией за 80 минут пятью купленными в КНР скоростными поездами. По данным сербского минстроя, китайские компании ведут в стране еще восемь больших проектов в дорожном строительстве, включая участок автомагистрали до границы с Черногорией. Китайские инвестиции в Сербии с 2014 по данным сербского правительства составили 5,5 миллиарда евро. Крупнейшими компаниями-экспортерами Сербии в 2023 году стали китайские Zijin mining из Брестоваца, чей объем экспорта составил 1,15 миллиарда евро, на втором месте Zijin Bor Copper с 746,3 миллиона евро, которые занимаются добычей и переработкой цветных металлов, на третьем – HBIS group с 549,1 миллиона евро, которая управляет сталелитейным предприятием в городе Смедерево. Делегации Сербии и Китая подписали в октябре прошлого года в Пекине соглашение о беспошлинной торговле в присутствии глав двух государств. Торговый оборот между двумя странами в 2023 году составил по данным минторга Сербии 5,6 миллиарда евро. Сербия является активным участником инициативы "Пояс и путь".

https://ria.ru/20240504/vuchich-1943799785.html

https://ria.ru/20240508/tszinpin-1944676307.html

https://radiosputnik.ru/20231231/serbiya-1919223377.html

сербия

китай

белград (город)

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сербия, китай, белград (город), си цзиньпин, александр вучич, ана брнабич