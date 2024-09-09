https://ria.ru/20240909/beglov-1971582673.html

Беглов победил на выборах главы Петербурга

Беглов победил на выборах главы Петербурга - РИА Новости, 09.09.2024

Беглов победил на выборах главы Петербурга

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100%... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:53

2024-09-09T12:53

2024-09-09T14:25

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александр беглов

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным на онлайн-табло сайта ЦИК, на втором месте Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третьим стал Павел Брагин ("Зеленые") с 11,79% голосов, четвертым — Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), которого поддержали 8,06% избирателей.В единый день голосования с 6 по 8 сентября прошло около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.В 21 субъекте состоялись прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования выбирали глав двух административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, а также прошли довыборы депутатов Госдумы. Помимо этого, в 13 регионах состоялись выборы в заксобрания.Решительную победу в единый день голосования одержала "Единая Россия". По итогам выборов глав регионов представители ЕР выиграли в 20 субъектах Федерации из 21. Также партия победила во всех 13 регионах, где проходило голосование в местные законодательные органы власти. Кроме того, экс-заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко и бывший министр спорта Олег Матыцин прошли от партии в Госдуму на довыборах в нижнюю палату.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Варвара Скокшина

политика, санкт-петербург, цик рф, выборы в россии — 2024, александр беглов