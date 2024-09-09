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Беглов победил на выборах главы Петербурга - РИА Новости, 09.09.2024
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12:53 09.09.2024 (обновлено: 14:25 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/beglov-1971582673.html
Беглов победил на выборах главы Петербурга
Беглов победил на выборах главы Петербурга - РИА Новости, 09.09.2024
Беглов победил на выборах главы Петербурга
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100%... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:53
2024-09-09T14:25
политика
санкт-петербург
цик рф
выборы в россии — 2024
александр беглов
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным на онлайн-табло сайта ЦИК, на втором месте Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третьим стал Павел Брагин ("Зеленые") с 11,79% голосов, четвертым — Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), которого поддержали 8,06% избирателей.В единый день голосования с 6 по 8 сентября прошло около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.В 21 субъекте состоялись прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования выбирали глав двух административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, а также прошли довыборы депутатов Госдумы. Помимо этого, в 13 регионах состоялись выборы в заксобрания.Решительную победу в единый день голосования одержала "Единая Россия". По итогам выборов глав регионов представители ЕР выиграли в 20 субъектах Федерации из 21. Также партия победила во всех 13 регионах, где проходило голосование в местные законодательные органы власти. Кроме того, экс-заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко и бывший министр спорта Олег Матыцин прошли от партии в Госдуму на довыборах в нижнюю палату.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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политика, санкт-петербург, цик рф, выборы в россии — 2024, александр беглов
Политика, Санкт-Петербург, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Александр Беглов
Беглов победил на выборах главы Петербурга

Беглов победил на выборах главы Петербурга с 59,8 процента голосов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Беглов
Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Александр Беглов. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно данным на онлайн-табло сайта ЦИК, на втором месте Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третьим стал Павел Брагин ("Зеленые") с 11,79% голосов, четвертым — Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), которого поддержали 8,06% избирателей.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
В единый день голосования с 6 по 8 сентября прошло около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.
В 21 субъекте состоялись прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования выбирали глав двух административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, а также прошли довыборы депутатов Госдумы. Помимо этого, в 13 регионах состоялись выборы в заксобрания.
Решительную победу в единый день голосования одержала "Единая Россия". По итогам выборов глав регионов представители ЕР выиграли в 20 субъектах Федерации из 21. Также партия победила во всех 13 регионах, где проходило голосование в местные законодательные органы власти. Кроме того, экс-заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко и бывший министр спорта Олег Матыцин прошли от партии в Госдуму на довыборах в нижнюю палату.
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