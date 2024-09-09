Беглов победил на выборах главы Петербурга
Беглов победил на выборах главы Петербурга с 59,8 процента голосов
Александр Беглов. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ("Единая Россия") побеждает на выборах главы города с 59,8% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.
Согласно данным на онлайн-табло сайта ЦИК, на втором месте Максим Яковлев (ЛДПР) с результатом 18,34%. Третьим стал Павел Брагин ("Зеленые") с 11,79% голосов, четвертым — Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), которого поддержали 8,06% избирателей.
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
В единый день голосования с 6 по 8 сентября прошло около четырех тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.
В 21 субъекте состоялись прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования выбирали глав двух административных центров — Абакана и городского округа Анадырь, а также прошли довыборы депутатов Госдумы. Помимо этого, в 13 регионах состоялись выборы в заксобрания.
Решительную победу в единый день голосования одержала "Единая Россия". По итогам выборов глав регионов представители ЕР выиграли в 20 субъектах Федерации из 21. Также партия победила во всех 13 регионах, где проходило голосование в местные законодательные органы власти. Кроме того, экс-заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко и бывший министр спорта Олег Матыцин прошли от партии в Госдуму на довыборах в нижнюю палату.