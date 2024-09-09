https://ria.ru/20240909/beglov--1971495119.html

Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 09.09.2024

Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 60,53% голосов избирателей после обработки 20,48% протоколов,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:16

2024-09-09T00:16

2024-09-09T00:49

санкт-петербург

александр беглов

единая россия

коммунисты россии

лдпр

сергей малинкович

политика

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950132408_0:31:3074:1760_1920x0_80_0_0_a7c272461227e11374bf4a250fdc8efa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 60,53% голосов избирателей после обработки 20,48% протоколов, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин."Беглов А. Д. - 60,53%, Яковлев М. Э. - 18,76%, Брагин П. Н. - 10,33%, Малинкович С. А. - 7,57%. Обработано протоколов 20,48", - сообщил он в своем Telegram-канале.Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходило с 6 по 8 сентября. Участки закрылись в воскресенье в 20.00 (совпадает с мск).На пост губернатора претендовали четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").

https://ria.ru/20240909/demeshin-1971494012.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, александр беглов, единая россия, коммунисты россии, лдпр, сергей малинкович, политика, выборы в россии — 2024