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Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга - РИА Новости, 09.09.2024
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 60,53% голосов избирателей после обработки 20,48% протоколов,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T00:16
2024-09-09T00:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города с 60,53% голосов избирателей после обработки 20,48% протоколов, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин."Беглов А. Д. - 60,53%, Яковлев М. Э. - 18,76%, Брагин П. Н. - 10,33%, Малинкович С. А. - 7,57%. Обработано протоколов 20,48", - сообщил он в своем Telegram-канале.Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходило с 6 по 8 сентября. Участки закрылись в воскресенье в 20.00 (совпадает с мск).На пост губернатора претендовали четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").
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санкт-петербург, александр беглов, единая россия, коммунисты россии, лдпр, сергей малинкович, политика, выборы в россии — 2024
Санкт-Петербург, Александр Беглов, Единая Россия, Коммунисты России, ЛДПР, Сергей Малинкович, Политика, Выборы в России — 2024
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга после обработки 20,48% голосов