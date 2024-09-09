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Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов
Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов
Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:05
2024-09-09T07:05
2024-09-09T07:05
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политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Сергей Севастьянов (КПРФ) с результатом 7,81% голосов, третьим идет Тимофей Щербаков (ЛДПР) с 6,13%. На четвертой позиции Виталий Бахилин ("Новые люди") с 4,09% голосов, замыкает пятерку Владимир Сухарев ("Родина") с результатом 2,35% голосов.
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астраханская область, игорь бабушкин, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024, политика
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Выборы в России — 2024, Политика
Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов
Действующий глава Астраханской области Бабушкин набрал на выборах 78,17% голосов