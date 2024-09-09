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Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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07:05 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/babushkin-1971510115.html
Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов
Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов
Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:05
2024-09-09T07:05
астраханская область
игорь бабушкин
единая россия
цик рф
кпрф
выборы в россии — 2024
политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Сергей Севастьянов (КПРФ) с результатом 7,81% голосов, третьим идет Тимофей Щербаков (ЛДПР) с 6,13%. На четвертой позиции Виталий Бахилин ("Новые люди") с 4,09% голосов, замыкает пятерку Владимир Сухарев ("Родина") с результатом 2,35% голосов.
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астраханская область, игорь бабушкин, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024, политика
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Выборы в России — 2024, Политика
Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов

Действующий глава Астраханской области Бабушкин набрал на выборах 78,17% голосов

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области И. Бабушкин
Губернатор Астраханской области И. Бабушкин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Губернатор Астраханской области И. Бабушкин. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Сергей Севастьянов (КПРФ) с результатом 7,81% голосов, третьим идет Тимофей Щербаков (ЛДПР) с 6,13%. На четвертой позиции Виталий Бахилин ("Новые люди") с 4,09% голосов, замыкает пятерку Владимир Сухарев ("Родина") с результатом 2,35% голосов.
Женщина голосует на избирательном участке в Кемерово. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Явка на выборах главы Кемеровской области составила 64,57 процента
Вчера, 06:35
 
Астраханская областьИгорь БабушкинЕдиная РоссияЦИК РФКПРФВыборы в России — 2024Политика
 
 
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