https://ria.ru/20240909/babushkin-1971510115.html

Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов

Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Бабушкин победил на выборах главы Астраханской области с 78,17% голосов

Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:05

2024-09-09T07:05

2024-09-09T07:05

астраханская область

игорь бабушкин

единая россия

цик рф

кпрф

выборы в россии — 2024

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ("Единая Россия") побеждает на выборах главы региона с 78,17% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК, второе место занимает Сергей Севастьянов (КПРФ) с результатом 7,81% голосов, третьим идет Тимофей Щербаков (ЛДПР) с 6,13%. На четвертой позиции Виталий Бахилин ("Новые люди") с 4,09% голосов, замыкает пятерку Владимир Сухарев ("Родина") с результатом 2,35% голосов.

https://ria.ru/20240909/yavka-1971509712.html

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астраханская область, игорь бабушкин, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024, политика