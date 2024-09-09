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На Алтае завершился фестиваль деревянных скульптур - РИА Новости, 09.09.2024
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Алтайский край
 
16:34 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/altaj-1971643503.html
На Алтае завершился фестиваль деревянных скульптур
На Алтае завершился фестиваль деревянных скульптур - РИА Новости, 09.09.2024
На Алтае завершился фестиваль деревянных скульптур
Мастер из Беларуси Виктор Давыдов и команда "Без комментариев" из Тюмени и Санкт-Петербурга стали победителями фестиваля деревянных скульптур в Алтайском крае,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:34
2024-09-09T16:34
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БАРНАУЛ , 9 сен - РИА Новости. Мастер из Беларуси Виктор Давыдов и команда "Без комментариев" из Тюмени и Санкт-Петербурга стали победителями фестиваля деревянных скульптур в Алтайском крае, сообщают в региональном министерстве культуры. "На территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в парк-отеле "Подгорица" состоялось закрытие фестиваля деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение"… В течение десятидней участники фестиваля в индивидуальной и командной номинациях создавали скульптуры из дерева", - говорится в сообщении. Участников и гостей фестиваля приветствовал заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев. "То, что за эти дни сделали своими мастеровыми руками участники фестиваля, вся команда, которая обеспечивала этот замечательный праздник, - это, конечно, чудо. И мы очень рады, что свое мастерство показали представители Ирана, Казахстана, Китая, Беларуси и, конечно, многих регионов нашей замечательной России", - отметил Абдуллаев. Всего в двух номинациях состязались 33 мастера из 17 регионов России и четырех зарубежных стран. Программа фестиваля была насыщена яркими событиями. 10 конкурсных дней работала выставка-ярмарка, проходили мастер-классы членов общественной организации "Город мастеров", участниками которых могли стать все желающие. Также впервые на открытой площадке прошли кинопоказы фильмов XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля и Фестиваля уличного кино. Еще одним ярким событием, которое прошло в рамках церемонии закрытия фестиваля, стал блиц-конкурс "Быстрая пила". "По решению жюри в номинации "Парковая скульптура. Индивидуально": I место присуждено мастеру из Республики Беларусь Виктору Давыдову за скульптуру "Легенды Алтая"; II место завоевал мастер из Томска Александр Царегородцев за композицию "Алтайский лучник"; III место присуждено Виктору Яковлеву (Республика Удмуртия), скульптура "Ошмес" ("Родник")", - отмечают в минкульте. В номинации "Парковая скульптура. Команды": I место присуждено команде "Без комментариев" (Тюмень и Санкт-Петербург) за композицию "Слияние"; II место завоевали мастера Республики Казахстан - команда "Мугоджары" с композицией "Мираж"; III место присуждено команде "Веселые викинги" из Республики Удмуртия и Самарской области, композиция "Мать Солнца".
https://ria.ru/20240827/barnaul-1968688823.html
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Алтайский край, Белоруссия, Тюмень, Санкт-Петербург

На Алтае завершился фестиваль деревянных скульптур

© Фото : пресс-служба правительства Алтайского краяМастер из Беларуси стал победителем фестиваля деревянных скульптур в Алтайском крае
Мастер из Беларуси стал победителем фестиваля деревянных скульптур в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : пресс-служба правительства Алтайского края
Мастер из Беларуси стал победителем фестиваля деревянных скульптур в Алтайском крае
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ , 9 сен - РИА Новости. Мастер из Беларуси Виктор Давыдов и команда "Без комментариев" из Тюмени и Санкт-Петербурга стали победителями фестиваля деревянных скульптур в Алтайском крае, сообщают в региональном министерстве культуры.
"На территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в парк-отеле "Подгорица" состоялось закрытие фестиваля деревянной скульптуры "Алтай. Притяжение"… В течение десятидней участники фестиваля в индивидуальной и командной номинациях создавали скульптуры из дерева", - говорится в сообщении.
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Участников и гостей фестиваля приветствовал заместитель председателя правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.
"То, что за эти дни сделали своими мастеровыми руками участники фестиваля, вся команда, которая обеспечивала этот замечательный праздник, - это, конечно, чудо. И мы очень рады, что свое мастерство показали представители Ирана, Казахстана, Китая, Беларуси и, конечно, многих регионов нашей замечательной России", - отметил Абдуллаев.
Всего в двух номинациях состязались 33 мастера из 17 регионов России и четырех зарубежных стран. Программа фестиваля была насыщена яркими событиями. 10 конкурсных дней работала выставка-ярмарка, проходили мастер-классы членов общественной организации "Город мастеров", участниками которых могли стать все желающие. Также впервые на открытой площадке прошли кинопоказы фильмов XXVI Всероссийского Шукшинского кинофестиваля и Фестиваля уличного кино. Еще одним ярким событием, которое прошло в рамках церемонии закрытия фестиваля, стал блиц-конкурс "Быстрая пила".
"По решению жюри в номинации "Парковая скульптура. Индивидуально": I место присуждено мастеру из Республики Беларусь Виктору Давыдову за скульптуру "Легенды Алтая"; II место завоевал мастер из Томска Александр Царегородцев за композицию "Алтайский лучник"; III место присуждено Виктору Яковлеву (Республика Удмуртия), скульптура "Ошмес" ("Родник")", - отмечают в минкульте.
В номинации "Парковая скульптура. Команды": I место присуждено команде "Без комментариев" (Тюмень и Санкт-Петербург) за композицию "Слияние"; II место завоевали мастера Республики Казахстан - команда "Мугоджары" с композицией "Мираж"; III место присуждено команде "Веселые викинги" из Республики Удмуртия и Самарской области, композиция "Мать Солнца".
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