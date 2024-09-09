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Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области
Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области - РИА Новости, 09.09.2024
Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области
Экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:28
2024-09-09T01:28
2024-09-09T01:29
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая 75,73% голосов после обработки 99,59% протоколов, следует из данных ЦИК. Абрамченко ("Единая Россия") набирает 75,73% голосов. Наталья Оськина (КПРФ) набирает 11,28% голосов, Максим Федоров ("Справедливая Россия - за правду") - 4,42% голосов.
https://ria.ru/20240909/vladimirov-1971498272.html
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ростовская область, виктория абрамченко, госдума рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024, россия, политика
Ростовская область, Виктория Абрамченко, Госдума РФ, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024, Россия, Политика
Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области
Абрамченко лидирует на довыборах в ГД в Ростовской области после подсчета 99,59%