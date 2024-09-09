https://ria.ru/20240909/abramchenko-1971499039.html

Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области

Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области - РИА Новости, 09.09.2024

Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму в Ростовской области

Экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:28

2024-09-09T01:28

2024-09-09T01:29

ростовская область

виктория абрамченко

госдума рф

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россия

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Экс-заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко лидирует на довыборах в Госдуму по одномандатному округу №152 в Ростовской области, набирая 75,73% голосов после обработки 99,59% протоколов, следует из данных ЦИК. Абрамченко ("Единая Россия") набирает 75,73% голосов. Наталья Оськина (КПРФ) набирает 11,28% голосов, Максим Федоров ("Справедливая Россия - за правду") - 4,42% голосов.

https://ria.ru/20240909/vladimirov-1971498272.html

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ростовская область, виктория абрамченко, госдума рф, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024, россия, политика