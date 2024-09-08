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Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса - РИА Новости, 08.09.2024
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13:15 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/zelenskij-1971397283.html
Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса
Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса - РИА Новости, 08.09.2024
Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса
Владимир Зеленский назначил бывшую вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирину Верещук заместителем главы своего офиса. Указ опубликован на сайте... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:15
2024-09-08T13:15
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшую вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирину Верещук заместителем главы своего офиса. Указ опубликован на сайте офиса. Виктор Микита уволен с должности главы закарпатской облгосадминистрации и назначен замглавы офиса Зеленского. Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение. В четверг Рада уволила Ирину Верещук с должности вице-премьера и Дмитрия Кулебу с должности главы МИД.
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в мире, украина, владимир зеленский, ирина верещук, денис малюська
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ирина Верещук, Денис Малюська
Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса

Зеленский назначил бывшую вице-премьера Верещук замглавы своего офиса

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ирина Верещук. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшую вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирину Верещук заместителем главы своего офиса. Указ опубликован на сайте офиса.
Виктор Микита уволен с должности главы закарпатской облгосадминистрации и назначен замглавы офиса Зеленского.
Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение. В четверг Рада уволила Ирину Верещук с должности вице-премьера и Дмитрия Кулебу с должности главы МИД.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал заявление после отставок в правительстве
4 сентября, 08:41
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийИрина ВерещукДенис Малюська
 
 
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