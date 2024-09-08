https://ria.ru/20240908/zelenskij-1971397283.html

Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса

Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса - РИА Новости, 08.09.2024

Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса

Владимир Зеленский назначил бывшую вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирину Верещук заместителем главы своего офиса. Указ опубликован на сайте... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:15

2024-09-08T13:15

2024-09-08T13:15

в мире

украина

владимир зеленский

ирина верещук

денис малюська

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576546736_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_ff7a66c55df5dce506d6b4c31865d5da.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшую вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирину Верещук заместителем главы своего офиса. Указ опубликован на сайте офиса. Виктор Микита уволен с должности главы закарпатской облгосадминистрации и назначен замглавы офиса Зеленского. Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение. В четверг Рада уволила Ирину Верещук с должности вице-премьера и Дмитрия Кулебу с должности главы МИД.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, владимир зеленский, ирина верещук, денис малюська