https://ria.ru/20240908/zelenskij-1971397283.html
Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса
Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса - РИА Новости, 08.09.2024
Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса
Владимир Зеленский назначил бывшую вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирину Верещук заместителем главы своего офиса. Указ опубликован на сайте... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:15
2024-09-08T13:15
2024-09-08T13:15
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бывшую вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирину Верещук заместителем главы своего офиса. Указ опубликован на сайте офиса. Виктор Микита уволен с должности главы закарпатской облгосадминистрации и назначен замглавы офиса Зеленского. Зеленский 3 сентября уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Украинский парламент в среду поддержал их увольнение. В четверг Рада уволила Ирину Верещук с должности вице-премьера и Дмитрия Кулебу с должности главы МИД.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, ирина верещук, денис малюська
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ирина Верещук, Денис Малюська
Зеленский назначил Верещук замглавы своего офиса
Зеленский назначил бывшую вице-премьера Верещук замглавы своего офиса