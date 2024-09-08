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Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ

Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024

Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ

Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила на брифинге председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:35

2024-09-08T21:35

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила на брифинге председатель Центризбиркома Элла Памфилова."В дистанционном электронном голосовании народ, <...> избиратели, они осознанно идут на это. <...> Девяносто процентов — высокая явка", — подчеркнула она.По словам Памфиловой, в 25 регионах, где проходило дистанционное электронное голосование, его соотношение с традиционным "очень близкое".В свою очередь, Минцифры сообщило, что через платформу ДЭГ проголосовали 827 тысяч человек. Итоговая явка составила 89,92%.С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирали глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выбрали региональные парламенты.Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбрали депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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