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Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
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21:35 08.09.2024 (обновлено: 23:36 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/yavka-1971480164.html
Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ
Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ - РИА Новости, 08.09.2024
Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ
Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила на брифинге председатель Центризбиркома Элла... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:35
2024-09-08T23:36
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила на брифинге председатель Центризбиркома Элла Памфилова.&quot;В дистанционном электронном голосовании народ, &lt;...&gt; избиратели, они осознанно идут на это. &lt;...&gt; Девяносто процентов — высокая явка&quot;, — подчеркнула она.По словам Памфиловой, в 25 регионах, где проходило дистанционное электронное голосование, его соотношение с традиционным "очень близкое".В свою очередь, Минцифры сообщило, что через платформу ДЭГ проголосовали 827 тысяч человек. Итоговая явка составила 89,92%.С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирали глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выбрали региональные парламенты.Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбрали депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.
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выборы, выборы в россии — 2024, россия, политика, цик рф, элла памфилова, госдума рф, абакан, анадырь
Выборы, Выборы в России — 2024, Россия, Политика, ЦИК РФ, Элла Памфилова, Госдума РФ, Абакан, Анадырь
Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ

Явка на платформе дистанционного электронного голосования составила 90%

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила на брифинге председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«

"В дистанционном электронном голосовании народ, <...> избиратели, они осознанно идут на это. <...> Девяносто процентов — высокая явка", — подчеркнула она.

Женщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Единый день голосования
Вчера, 17:48
По словам Памфиловой, в 25 регионах, где проходило дистанционное электронное голосование, его соотношение с традиционным "очень близкое".
В свою очередь, Минцифры сообщило, что через платформу ДЭГ проголосовали 827 тысяч человек. Итоговая явка составила 89,92%.
С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирали глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выбрали региональные парламенты.
Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбрали депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
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