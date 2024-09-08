Памфилова отметила высокую явку в ДЭГ
Явка на платформе дистанционного электронного голосования составила 90%
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Явка на выборы в России через платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила на брифинге председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
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"В дистанционном электронном голосовании народ, <...> избиратели, они осознанно идут на это. <...> Девяносто процентов — высокая явка", — подчеркнула она.
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По словам Памфиловой, в 25 регионах, где проходило дистанционное электронное голосование, его соотношение с традиционным "очень близкое".
В свою очередь, Минцифры сообщило, что через платформу ДЭГ проголосовали 827 тысяч человек. Итоговая явка составила 89,92%.
С 6 по 8 сентября в России прошли выборы различного уровня — всего около четырех тысяч кампаний. В 21 регионе избирали глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выбрали региональные парламенты.
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