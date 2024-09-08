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Явка на выборах главы Калмыкии к утру воскресенья составила 49 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии к утру воскресенья составила 49 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах главы Калмыкии к утру воскресенья составила 49 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии на 10.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила более 49%, сообщает избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:31
2024-09-08T11:31
2024-09-08T11:31
политика
бату хасиков
единая россия
лдпр
кпрф
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ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 10.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила более 49%, сообщает избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале. "Явка избирателей на 10.00 часов составила более 49% от общего числа избирателей Калмыкии", - говорится в сообщении избиркома. Явка жителей региона на выборах главы Калмыкии в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 11,33%. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков . В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков (Единая Россия), Айса Баянова (Новые люди), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".
https://ria.ru/20240908/yavka-1971372743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, бату хасиков, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Бату Хасиков, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Выборы в России — 2024
ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости.
Явка на выборах главы Калмыкии на 10.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила более 49%, сообщает избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале
.
"Явка избирателей на 10.00 часов составила более 49% от общего числа избирателей Калмыкии", - говорится в сообщении избиркома.
Явка жителей региона на выборах главы Калмыкии в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 11,33%.
В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков . В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков
(Единая Россия
), Айса Баянова (Новые люди), Михаил Намруев (КПРФ
), Юрий Хрущев (ЛДПР
).
Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".