https://ria.ru/20240908/yavka-1971378885.html

Явка на выборах главы Калмыкии к утру воскресенья составила 49 процентов

Явка на выборах главы Калмыкии к утру воскресенья составила 49 процентов - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах главы Калмыкии к утру воскресенья составила 49 процентов

Явка на выборах главы Калмыкии на 10.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила более 49%, сообщает избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T11:31

2024-09-08T11:31

2024-09-08T11:31

политика

бату хасиков

единая россия

лдпр

кпрф

выборы в россии — 2024

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ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 10.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила более 49%, сообщает избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале. "Явка избирателей на 10.00 часов составила более 49% от общего числа избирателей Калмыкии", - говорится в сообщении избиркома. Явка жителей региона на выборах главы Калмыкии в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 11,33%. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков . В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков (Единая Россия), Айса Баянова (Новые люди), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".

https://ria.ru/20240908/yavka-1971372743.html

https://ria.ru/20240908/ataki-1971356113.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

политика, бату хасиков, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024