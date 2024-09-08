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Явка на выборах главы Калмыкии к утру воскресенья составила 49 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
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11:31 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/yavka-1971378885.html
Явка на выборах главы Калмыкии к утру воскресенья составила 49 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии к утру воскресенья составила 49 процентов - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах главы Калмыкии к утру воскресенья составила 49 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии на 10.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила более 49%, сообщает избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:31
2024-09-08T11:31
политика
бату хасиков
единая россия
лдпр
кпрф
выборы в россии — 2024
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ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 10.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила более 49%, сообщает избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале. "Явка избирателей на 10.00 часов составила более 49% от общего числа избирателей Калмыкии", - говорится в сообщении избиркома. Явка жителей региона на выборах главы Калмыкии в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 11,33%. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков . В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков (Единая Россия), Айса Баянова (Новые люди), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".
https://ria.ru/20240908/yavka-1971372743.html
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политика, бату хасиков, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Бату Хасиков, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Выборы в России — 2024

Явка на выборах главы Калмыкии к утру воскресенья составила 49 процентов

© Public domain/RartatИгра в шахматы возле Пагоды "Семь дней", Элиста, Калмыкия
Игра в шахматы возле Пагоды Семь дней, Элиста, Калмыкия - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Public domain/Rartat
Игра в шахматы возле Пагоды "Семь дней", Элиста, Калмыкия. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 10.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила более 49%, сообщает избирательная комиссия республики в своем Telegram-канале.
"Явка избирателей на 10.00 часов составила более 49% от общего числа избирателей Калмыкии", - говорится в сообщении избиркома.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
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Явка жителей региона на выборах главы Калмыкии в 2019 году, которые проходили в один день, на это же время составляла 11,33%.
В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков . В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона.
Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков (Единая Россия), Айса Баянова (Новые люди), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР).
Кроме того, пройдут выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ, "Российская партия свободы и справедливости".
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ПолитикаБату ХасиковЕдиная РоссияЛДПРКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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