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Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 41 процент
Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 41 процент - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Самарской области превысила 41 процент
Явка на выборах губернатора Самарской области в третий день голосования на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 41.81%, сообщил региональный избирком... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T11:22
2024-09-08T11:22
2024-09-08T11:22
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САМАРА, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области в третий день голосования на 10.00 по местному времени (9.00 мск) составила 41.81%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале. "В Самарской области на 10.00 (9.00 мск) явка на выборах губернатора нашего региона составила 41,81 %. Свой голос отдали 998 223 жителя", - говорится в сообщении ведомства. В Самарской области в пятницу началось голосование на выборах губернатора, оно продлится до 8 сентября включительно. Участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск). На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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