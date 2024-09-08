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Явка на выборах главы Хабаровского края превысила 25 процентов

Явка на выборах главы Хабаровского края превысила 25 процентов - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах главы Хабаровского края превысила 25 процентов

Явка в третий, основной день голосования, на выборах губернатора Хабаровского края на 12.00 местного времени составила 25,32%, сообщает краевая избирательная... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T05:50

2024-09-08T05:50

2024-09-08T05:50

политика

хабаровский край

дмитрий демешин

единая россия

кпрф

коммунисты россии

выборы в россии — 2024

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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Явка в третий, основной день голосования, на выборах губернатора Хабаровского края на 12.00 местного времени составила 25,32%, сообщает краевая избирательная комиссия. Досрочные выборы губернатора проходят в регионе в течении трех дней - 6,7 и 8 сентября. "Явка избирателей на досрочных выборах губернатора Хабаровского края на 12.00 (05.00 мск) 8 сентября составила 25,32%", - сообщает крайизберком. Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин проголосовал в пятницу и призвал всех жителей региона прийти на выборы. За кресло губернатора борются четыре кандидата: врио губернатора края Дмитрий Демешин ("Единая Россия"), уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Петр Перевезенцев (КПРФ), генеральный директор ООО "Балтимор-Амур" Сергей Прокопьев ("Коммунисты России") и депутат Государственной думы Роза Чемерис ("Новые люди").

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политика, хабаровский край, дмитрий демешин, единая россия, кпрф, коммунисты россии, выборы в россии — 2024