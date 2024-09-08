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Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области - РИА Новости, 08.09.2024
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22:45 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vybory-1971488039.html
Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области
Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области - РИА Новости, 08.09.2024
Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области
Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 64,56% голосов избирателей, свидетельствуют первые... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:45
2024-09-08T22:45
политика
вологодская область
георгий филимонов
александр морозов
единая россия
цик рф
кпрф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 64,56% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ. Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Морозов (КПРФ) – 19,42% голосов, третьим идет Антон Гримов (ЛДПР) – 6,79%, четвертым - Игорь Катухин ("Партия пенсионеров") – 3,78%, пятым – Денис Хрипель (СРЗП) – 3,56%.
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политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, единая россия, цик рф, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Вологодская область, Георгий Филимонов, Александр Морозов, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ, Выборы в России — 2024
Филимонов лидирует на выборах главы Вологодской области

Врио главы Вологодской области Филимонов лидирует на выборах с 64,56% голосов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов
Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 64,56% голосов избирателей, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Александр Морозов (КПРФ) – 19,42% голосов, третьим идет Антон Гримов (ЛДПР) – 6,79%, четвертым - Игорь Катухин ("Партия пенсионеров") – 3,78%, пятым – Денис Хрипель (СРЗП) – 3,56%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаВологодская областьГеоргий ФилимоновАлександр МорозовЕдиная РоссияЦИК РФКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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