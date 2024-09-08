https://ria.ru/20240908/vybory-1971486380.html

Выборы в России состоялись, заявили в СПЧ

Выборы в России состоялись, заявили в СПЧ - РИА Новости, 08.09.2024

Выборы в России состоялись, заявили в СПЧ

Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, следует из заявления Мониторинговой... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:25

2024-09-08T22:25

2024-09-08T22:38

политика

россия

выборы в россии — 2024

республика алтай

республика башкортостан

госдума рф

единый день голосования в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971428891_0:0:3418:1923_1920x0_80_0_0_4e3aaa76b85751ebf87a12b3bcd009a3.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, следует из заявления Мониторинговой рабочей группы (МРГ) СПЧ.В период голосования на выборах члены мониторинговой группы посетили около 200 участковых избирательных комиссий в 9 субъектах РФ. Речь идет о Республике Алтай, Республике Башкортостан, Хабаровском крае, Брянской, Курской, Оренбургской, Самарской, Свердловской областях и городе Москве."МРГ Совета, на основании личного контроля членов Совета, а также на основании информации от наблюдательских общественных организаций считает, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, а избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.В выборы с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

россия

республика алтай

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, выборы в россии — 2024, республика алтай, республика башкортостан, госдума рф, единый день голосования в россии