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Выборы в России состоялись, заявили в СПЧ - РИА Новости, 08.09.2024
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22:25 08.09.2024 (обновлено: 22:38 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971486380.html
Выборы в России состоялись, заявили в СПЧ
Выборы в России состоялись, заявили в СПЧ - РИА Новости, 08.09.2024
Выборы в России состоялись, заявили в СПЧ
Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, следует из заявления Мониторинговой... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:25
2024-09-08T22:38
политика
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выборы в россии — 2024
республика алтай
республика башкортостан
госдума рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, следует из заявления Мониторинговой рабочей группы (МРГ) СПЧ.В период голосования на выборах члены мониторинговой группы посетили около 200 участковых избирательных комиссий в 9 субъектах РФ. Речь идет о Республике Алтай, Республике Башкортостан, Хабаровском крае, Брянской, Курской, Оренбургской, Самарской, Свердловской областях и городе Москве."МРГ Совета, на основании личного контроля членов Совета, а также на основании информации от наблюдательских общественных организаций считает, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, а избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.В выборы с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
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политика, россия, выборы в россии — 2024, республика алтай, республика башкортостан, госдума рф, единый день голосования в россии
Политика, Россия, Выборы в России — 2024, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Госдума РФ, Единый день голосования в России
Выборы в России состоялись, заявили в СПЧ

СПЧ: выборы прошли без нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах депутата законодательного собрания Приморского края во Владивосток
Подсчет голосов на выборах депутата законодательного собрания Приморского края во Владивосток - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Подсчет голосов на выборах депутата законодательного собрания Приморского края во Владивосток
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, следует из заявления Мониторинговой рабочей группы (МРГ) СПЧ.
В период голосования на выборах члены мониторинговой группы посетили около 200 участковых избирательных комиссий в 9 субъектах РФ. Речь идет о Республике Алтай, Республике Башкортостан, Хабаровском крае, Брянской, Курской, Оренбургской, Самарской, Свердловской областях и городе Москве.
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"МРГ Совета, на основании личного контроля членов Совета, а также на основании информации от наблюдательских общественных организаций считает, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, а избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.
В выборы с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
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