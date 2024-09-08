Выборы в России состоялись, заявили в СПЧ
СПЧ: выборы прошли без нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах депутата законодательного собрания Приморского края во Владивосток
Подсчет голосов на выборах депутата законодательного собрания Приморского края во Владивосток
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, следует из заявления Мониторинговой рабочей группы (МРГ) СПЧ.
В период голосования на выборах члены мониторинговой группы посетили около 200 участковых избирательных комиссий в 9 субъектах РФ. Речь идет о Республике Алтай, Республике Башкортостан, Хабаровском крае, Брянской, Курской, Оренбургской, Самарской, Свердловской областях и городе Москве.
"МРГ Совета, на основании личного контроля членов Совета, а также на основании информации от наблюдательских общественных организаций считает, что выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования, а избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии с действующим законодательством", - говорится в заявлении.
В выборы с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
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