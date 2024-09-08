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"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024

"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Брянской областной думы с 85,03% голосов после обработки 0,29% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T22:12

2024-09-08T22:12

2024-09-08T22:12

политика

единая россия

брянская областная дума

выборы в россии — 2024

брянская область

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Брянской областной думы с 85,03% голосов после обработки 0,29% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. Согласно данным на табло, на второй позиции - партия КПРФ с 7,65%, на третьей - партия ЛДПР с 6,12% голосов, четвертую позицию занимают "Новые люди" с 0,51%, пятую - "Справедливая Россия - за правду" с 0,17% голосов и замыкают семерку две партии, которые не набрали голосов - "Коммунисты России" и "Партия "Родина".

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Дарья Буймова

политика, единая россия, брянская областная дума, выборы в россии — 2024, брянская область