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"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024
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22:12 08.09.2024
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"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Брянской областной думы с 85,03% голосов после обработки 0,29% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:12
2024-09-08T22:12
политика
единая россия
брянская областная дума
выборы в россии — 2024
брянская область
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Брянской областной думы с 85,03% голосов после обработки 0,29% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. Согласно данным на табло, на второй позиции - партия КПРФ с 7,65%, на третьей - партия ЛДПР с 6,12% голосов, четвертую позицию занимают "Новые люди" с 0,51%, пятую - "Справедливая Россия - за правду" с 0,17% голосов и замыкают семерку две партии, которые не набрали голосов - "Коммунисты России" и "Партия "Родина".
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политика, единая россия, брянская областная дума, выборы в россии — 2024, брянская область
Политика, Единая Россия, Брянская областная Дума, Выборы в России — 2024, Брянская область
"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянскую облдуму с 85,03 процента голосов

© Фото : Избирательная комиссия Брянской области/ВКонтактеГолосование на выборах в Брянской области
Голосование на выборах в Брянской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Избирательная комиссия Брянской области/ВКонтакте
Голосование на выборах в Брянской области
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Брянской областной думы с 85,03% голосов после обработки 0,29% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Согласно данным на табло, на второй позиции - партия КПРФ с 7,65%, на третьей - партия ЛДПР с 6,12% голосов, четвертую позицию занимают "Новые люди" с 0,51%, пятую - "Справедливая Россия - за правду" с 0,17% голосов и замыкают семерку две партии, которые не набрали голосов - "Коммунисты России" и "Партия "Родина".
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
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