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"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области - РИА Новости, 08.09.2024
"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Брянской областной думы с 85,03% голосов после обработки 0,29% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T22:12
2024-09-08T22:12
2024-09-08T22:12
политика
единая россия
брянская областная дума
выборы в россии — 2024
брянская область
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Брянской областной думы с 85,03% голосов после обработки 0,29% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. Согласно данным на табло, на второй позиции - партия КПРФ с 7,65%, на третьей - партия ЛДПР с 6,12% голосов, четвертую позицию занимают "Новые люди" с 0,51%, пятую - "Справедливая Россия - за правду" с 0,17% голосов и замыкают семерку две партии, которые не набрали голосов - "Коммунисты России" и "Партия "Родина".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Политика, Единая Россия, Брянская областная Дума, Выборы в России — 2024, Брянская область
"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Брянскую облдуму с 85,03 процента голосов