https://ria.ru/20240908/vybory-1971482358.html
ЕР лидирует на выборах в парламент КЧР
ЕР лидирует на выборах в парламент КЧР - РИА Новости, 08.09.2024
ЕР лидирует на выборах в парламент КЧР
“Единая Россия” лидирует на выборах депутатов народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики с 62,9% голосов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:57
2024-09-08T21:57
2024-09-08T21:57
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единый день голосования в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. “Единая Россия” лидирует на выборах депутатов народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики с 62,9% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 4,38% протоколов “Единая Россия” набирает 62,9% голосов, КПРФ – 12,15%, “Справедливая Россия – За правду” – 11,71%, ЛДПР – 6,54%, “Гражданская платформа” – 5,86%. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, абакан, анадырь, единая россия, лдпр, единый день голосования в россии
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Единая Россия, ЛДПР, Единый день голосования в России
ЕР лидирует на выборах в парламент КЧР
"Единая Россия" лидирует на выборах в парламент КЧР с 62,9 процента голосов