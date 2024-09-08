https://ria.ru/20240908/vybory-1971482358.html

ЕР лидирует на выборах в парламент КЧР

ЕР лидирует на выборах в парламент КЧР - РИА Новости, 08.09.2024

ЕР лидирует на выборах в парламент КЧР

“Единая Россия” лидирует на выборах депутатов народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики с 62,9% голосов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:57

2024-09-08T21:57

2024-09-08T21:57

политика

россия

абакан

анадырь

единая россия

лдпр

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. “Единая Россия” лидирует на выборах депутатов народного собрания (парламента) Карачаево-Черкесской Республики с 62,9% голосов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ. Согласно данным на онлайн-табло в информационном центре ЦИК, после обработки 4,38% протоколов “Единая Россия” набирает 62,9% голосов, КПРФ – 12,15%, “Справедливая Россия – За правду” – 11,71%, ЛДПР – 6,54%, “Гражданская платформа” – 5,86%. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошло около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах глав регионов избирали региональные законодательные органы. Кроме того, в единый день голосования жители выбирали глав двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

россия

абакан

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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