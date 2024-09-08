https://ria.ru/20240908/vybory-1971479646.html

В избиркоме Курской области рассказали о ситуации с нарушениями на выборах

В избиркоме Курской области рассказали о ситуации с нарушениями на выборах - РИА Новости, 08.09.2024

В избиркоме Курской области рассказали о ситуации с нарушениями на выборах

Обращений о серьезных нарушениях в ходе голосования на выборах губернатора Курской области не поступало, сообщил журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:32

2024-09-08T21:32

2024-09-08T21:32

политика

курская область

алексей смирнов (политик)

единая россия

кпрф

лдпр

выборы в россии — 2024

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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Обращений о серьезных нарушениях в ходе голосования на выборах губернатора Курской области не поступало, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин. "Каких-либо обращений в избирательную комиссию о серьезных нарушениях избирательного законодательства, которое могло бы повлиять на подведение итогов и определение результатов выборов, не поступило", - сообщил Черкашин. По его словам, явка избирателей на 18.00 мск составила 57, 24%. В Курской области 6-8 сентября прошли выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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курская область

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Дарья Буймова

политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024