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В избиркоме Курской области рассказали о ситуации с нарушениями на выборах
В избиркоме Курской области рассказали о ситуации с нарушениями на выборах - РИА Новости, 08.09.2024
В избиркоме Курской области рассказали о ситуации с нарушениями на выборах
Обращений о серьезных нарушениях в ходе голосования на выборах губернатора Курской области не поступало, сообщил журналистам заместитель председателя... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:32
2024-09-08T21:32
2024-09-08T21:32
политика
курская область
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выборы в россии — 2024
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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Обращений о серьезных нарушениях в ходе голосования на выборах губернатора Курской области не поступало, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин. "Каких-либо обращений в избирательную комиссию о серьезных нарушениях избирательного законодательства, которое могло бы повлиять на подведение итогов и определение результатов выборов, не поступило", - сообщил Черкашин. По его словам, явка избирателей на 18.00 мск составила 57, 24%. В Курской области 6-8 сентября прошли выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
В избиркоме Курской области рассказали о ситуации с нарушениями на выборах
Обращений о серьезных нарушениях на выборах в Курской области не поступало
КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Обращений о серьезных нарушениях в ходе голосования на выборах губернатора Курской области не поступало, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин.
"Каких-либо обращений в избирательную комиссию о серьезных нарушениях избирательного законодательства, которое могло бы повлиять на подведение итогов и определение результатов выборов, не поступило", - сообщил Черкашин.
По его словам, явка избирателей на 18.00 мск составила 57, 24%.
В Курской области 6-8 сентября прошли выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют четыре человека: действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).