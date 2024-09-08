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Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах - РИА Новости, 08.09.2024
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21:12 08.09.2024 (обновлено: 22:01 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971477184.html
Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах
Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах - РИА Новости, 08.09.2024
Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах
Ситуация на выборах в регионах была разной, но в целом голосование прошло организованно и соответствовало законодательству, заявил председатель "Единой России"... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T21:12
2024-09-08T22:01
белгородская область
политика
выборы в россии — 2024
дмитрий медведев
курская область
россия
единая россия
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ситуация на выборах в регионах была разной, но в целом голосование прошло организованно и соответствовало законодательству, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024."Что касается субъектов, то их участвовало в голосовании 84. Везде ситуация разная, но в целом выборы прошли организованно, соответствовали нашим стандартам, нашему законодательству", - сказал Медведев."Прежде всего я хочу обратиться к тем нашим гражданам, которые голосовали в сложных условиях. Это, естественно, Курская область, Брянская и Белгородская. Хочу искренне поблагодарить всех, кто пришел сегодня на избирательные участки и принял участие в голосовании, проявил гражданское мужество в крайне непростых условиях, доказал, что он по-настоящему является гражданином своей страны", - сказал Медведев во время видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024."Как и в прошлый раз, эти выборы сочетали в себе и обычный вариант голосования, и голосование, которое проходило в электронном формате. Этот формат всё больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом он вполне адекватный, прозрачный", - отметил Медведев в ходе совещания по предварительным итогам ЕДГ-2024.Председатель "Единой России" отметил, что электронное голосование в РФ лучше, нежели голосование по почте, которое практикуется в Соединенных Штатах Америки."Здесь никаких сомнений нет, поскольку всегда можно проверить, что и как происходит в соответствии с утвержденными процедурами", - резюмировал Медведев."Я сам принимал участие в голосовании электронным образом, это, конечно, очень сильно экономит время. Мне кажется, что в целом с учетом совершенствования всех этих электронных средств голосования за этим вполне вероятно будущее. Хотя, конечно, никто и традиционного голосования не отменял, и это тоже всегда достаточно серьезное испытание для всей избирательной системы", - сказал Медведев.Медведев в ходе ВКС поблагодарил избирателей из Курской, Брянской и Белгородской областей, он отметил, что проголосовавшие жители проявили мужество и доказали, что они настоящие граждане своей страны."Спасибо вам большое, как и большое спасибо всем, кто сегодня помогал в устройстве этих выборов, поскольку технологически они были сложные. Пришлось провести целый ряд специальных процедур. Но тем не менее они состоялись, и это уже само по себе очень важно", - подчеркнул Медведев."Это, действительно, является в том числе, конечно, одним из залогов нашей будущей победы", - сказал Медведев на подведении предварительных итогов Единого дня голосования в центральном штабе партии.Он поблагодарил волонтеров, членов избирательных комиссий за их работу, которые действовали зачастую с риском для жизни, а также граждан Курской области за их гражданскую позицию.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html
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белгородская область, политика, выборы в россии — 2024, дмитрий медведев, курская область, россия, единая россия, единый день голосования в россии
Белгородская область, Политика, Выборы в России — 2024, Дмитрий Медведев, Курская область, Россия, Единая Россия, Единый день голосования в России
Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах

Медведев поблагодарил избирателей из приграничных регионов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ситуация на выборах в регионах была разной, но в целом голосование прошло организованно и соответствовало законодательству, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024.
"Что касается субъектов, то их участвовало в голосовании 84. Везде ситуация разная, но в целом выборы прошли организованно, соответствовали нашим стандартам, нашему законодательству", - сказал Медведев.
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"Прежде всего я хочу обратиться к тем нашим гражданам, которые голосовали в сложных условиях. Это, естественно, Курская область, Брянская и Белгородская. Хочу искренне поблагодарить всех, кто пришел сегодня на избирательные участки и принял участие в голосовании, проявил гражданское мужество в крайне непростых условиях, доказал, что он по-настоящему является гражданином своей страны", - сказал Медведев во время видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024.
«
"Как и в прошлый раз, эти выборы сочетали в себе и обычный вариант голосования, и голосование, которое проходило в электронном формате. Этот формат всё больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом он вполне адекватный, прозрачный", - отметил Медведев в ходе совещания по предварительным итогам ЕДГ-2024.
Председатель "Единой России" отметил, что электронное голосование в РФ лучше, нежели голосование по почте, которое практикуется в Соединенных Штатах Америки.
"Здесь никаких сомнений нет, поскольку всегда можно проверить, что и как происходит в соответствии с утвержденными процедурами", - резюмировал Медведев.
"Я сам принимал участие в голосовании электронным образом, это, конечно, очень сильно экономит время. Мне кажется, что в целом с учетом совершенствования всех этих электронных средств голосования за этим вполне вероятно будущее. Хотя, конечно, никто и традиционного голосования не отменял, и это тоже всегда достаточно серьезное испытание для всей избирательной системы", - сказал Медведев.
Медведев в ходе ВКС поблагодарил избирателей из Курской, Брянской и Белгородской областей, он отметил, что проголосовавшие жители проявили мужество и доказали, что они настоящие граждане своей страны.
"Спасибо вам большое, как и большое спасибо всем, кто сегодня помогал в устройстве этих выборов, поскольку технологически они были сложные. Пришлось провести целый ряд специальных процедур. Но тем не менее они состоялись, и это уже само по себе очень важно", - подчеркнул Медведев.
"Это, действительно, является в том числе, конечно, одним из залогов нашей будущей победы", - сказал Медведев на подведении предварительных итогов Единого дня голосования в центральном штабе партии.
Он поблагодарил волонтеров, членов избирательных комиссий за их работу, которые действовали зачастую с риском для жизни, а также граждан Курской области за их гражданскую позицию.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
Белгородская областьПолитикаВыборы в России — 2024Дмитрий МедведевКурская областьРоссияЕдиная РоссияЕдиный день голосования в России
 
 
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