https://ria.ru/20240908/vybory-1971477184.html

Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах

Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах - РИА Новости, 08.09.2024

Медведев рассказал о выборах в приграничных регионах

Ситуация на выборах в регионах была разной, но в целом голосование прошло организованно и соответствовало законодательству, заявил председатель "Единой России"... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T21:12

2024-09-08T21:12

2024-09-08T22:01

белгородская область

политика

выборы в россии — 2024

дмитрий медведев

курская область

россия

единая россия

единый день голосования в россии

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Ситуация на выборах в регионах была разной, но в целом голосование прошло организованно и соответствовало законодательству, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024."Что касается субъектов, то их участвовало в голосовании 84. Везде ситуация разная, но в целом выборы прошли организованно, соответствовали нашим стандартам, нашему законодательству", - сказал Медведев."Прежде всего я хочу обратиться к тем нашим гражданам, которые голосовали в сложных условиях. Это, естественно, Курская область, Брянская и Белгородская. Хочу искренне поблагодарить всех, кто пришел сегодня на избирательные участки и принял участие в голосовании, проявил гражданское мужество в крайне непростых условиях, доказал, что он по-настоящему является гражданином своей страны", - сказал Медведев во время видеоконференцсвязи с региональными отделениями партии по предварительным итогам Единого дня голосования-2024."Как и в прошлый раз, эти выборы сочетали в себе и обычный вариант голосования, и голосование, которое проходило в электронном формате. Этот формат всё больше завоевывает свою популярность, это на самом деле удобно, и при этом он вполне адекватный, прозрачный", - отметил Медведев в ходе совещания по предварительным итогам ЕДГ-2024.Председатель "Единой России" отметил, что электронное голосование в РФ лучше, нежели голосование по почте, которое практикуется в Соединенных Штатах Америки."Здесь никаких сомнений нет, поскольку всегда можно проверить, что и как происходит в соответствии с утвержденными процедурами", - резюмировал Медведев."Я сам принимал участие в голосовании электронным образом, это, конечно, очень сильно экономит время. Мне кажется, что в целом с учетом совершенствования всех этих электронных средств голосования за этим вполне вероятно будущее. Хотя, конечно, никто и традиционного голосования не отменял, и это тоже всегда достаточно серьезное испытание для всей избирательной системы", - сказал Медведев.Медведев в ходе ВКС поблагодарил избирателей из Курской, Брянской и Белгородской областей, он отметил, что проголосовавшие жители проявили мужество и доказали, что они настоящие граждане своей страны."Спасибо вам большое, как и большое спасибо всем, кто сегодня помогал в устройстве этих выборов, поскольку технологически они были сложные. Пришлось провести целый ряд специальных процедур. Но тем не менее они состоялись, и это уже само по себе очень важно", - подчеркнул Медведев."Это, действительно, является в том числе, конечно, одним из залогов нашей будущей победы", - сказал Медведев на подведении предварительных итогов Единого дня голосования в центральном штабе партии.Он поблагодарил волонтеров, членов избирательных комиссий за их работу, которые действовали зачастую с риском для жизни, а также граждан Курской области за их гражданскую позицию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, политика, выборы в россии — 2024, дмитрий медведев, курская область, россия, единая россия, единый день голосования в россии