https://ria.ru/20240908/vybory-1971464093.html

На выборах в Башкирии лидирует Хабиров

На выборах в Башкирии лидирует Хабиров - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах в Башкирии лидирует Хабиров

Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,85% голосов избирателей после обработки 0,03%... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T20:08

2024-09-08T20:08

2024-09-08T20:16

политика

цик рф

выборы в россии — 2024

республика башкортостан

радий хабиров

единая россия

иван сухарев

кпрф

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,85% голосов избирателей после обработки 0,03% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ильшат Тимерьянов ("Новые люди") с результатом 19,46% голосов, третьим идет Артур Шайнуров (КПРФ) – 4,52%, четвертым – Иван Сухарев (ЛДПР) с результатом 1,81%, пятым – Владимир Нагорный (СРЗП) с результатом 1,36%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, цик рф, выборы в россии — 2024, республика башкортостан, радий хабиров, единая россия, иван сухарев, кпрф