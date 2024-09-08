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На выборах в Башкирии лидирует Хабиров
На выборах в Башкирии лидирует Хабиров - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Башкирии лидирует Хабиров
Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,85% голосов избирателей после обработки 0,03%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:08
2024-09-08T20:08
2024-09-08T20:16
политика
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,85% голосов избирателей после обработки 0,03% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ильшат Тимерьянов ("Новые люди") с результатом 19,46% голосов, третьим идет Артур Шайнуров (КПРФ) – 4,52%, четвертым – Иван Сухарев (ЛДПР) с результатом 1,81%, пятым – Владимир Нагорный (СРЗП) с результатом 1,36%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, цик рф, выборы в россии — 2024, республика башкортостан, радий хабиров, единая россия, иван сухарев, кпрф
Политика, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, Единая Россия, Иван Сухарев, КПРФ
На выборах в Башкирии лидирует Хабиров
ЦИК: действующий глава Башкирии лидирует на выборах в регионе с 72,85% голосов