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На выборах в Башкирии лидирует Хабиров - РИА Новости, 08.09.2024
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20:08 08.09.2024 (обновлено: 20:16 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971464093.html
На выборах в Башкирии лидирует Хабиров
На выборах в Башкирии лидирует Хабиров - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Башкирии лидирует Хабиров
Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,85% голосов избирателей после обработки 0,03%... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T20:08
2024-09-08T20:16
политика
цик рф
выборы в россии — 2024
республика башкортостан
радий хабиров
единая россия
иван сухарев
кпрф
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,85% голосов избирателей после обработки 0,03% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ильшат Тимерьянов ("Новые люди") с результатом 19,46% голосов, третьим идет Артур Шайнуров (КПРФ) – 4,52%, четвертым – Иван Сухарев (ЛДПР) с результатом 1,81%, пятым – Владимир Нагорный (СРЗП) с результатом 1,36%.
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политика, цик рф, выборы в россии — 2024, республика башкортостан, радий хабиров, единая россия, иван сухарев, кпрф
Политика, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, Единая Россия, Иван Сухарев, КПРФ
На выборах в Башкирии лидирует Хабиров

ЦИК: действующий глава Башкирии лидирует на выборах в регионе с 72,85% голосов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкРадий Хабиров
Радий Хабиров - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Радий Хабиров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 72,85% голосов избирателей после обработки 0,03% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Ильшат Тимерьянов ("Новые люди") с результатом 19,46% голосов, третьим идет Артур Шайнуров (КПРФ) – 4,52%, четвертым – Иван Сухарев (ЛДПР) с результатом 1,81%, пятым – Владимир Нагорный (СРЗП) с результатом 1,36%.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаЦИК РФВыборы в России — 2024Республика БашкортостанРадий ХабировЕдиная РоссияИван СухаревКПРФ
 
 
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