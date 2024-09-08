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На выборах главы Оренбургской области лидирует действующий губернатор - РИА Новости, 08.09.2024
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19:37 08.09.2024 (обновлено: 19:40 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971458104.html
На выборах главы Оренбургской области лидирует действующий губернатор
На выборах главы Оренбургской области лидирует действующий губернатор - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах главы Оренбургской области лидирует действующий губернатор
Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 78,64% голосов избирателей... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:37
2024-09-08T19:40
политика
оренбургская область
цик рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 78,64% голосов избирателей после обработки 15,82% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Рамиль Гафаров от партии "Коммунисты России", у него 6,95% голосов, третьей идет Екатерина Калугина ("Новые люди") - 6,58% голосов. На четвертой строке оказалась Оксана Набатчикова (СЗРП), набравшая 6,17% голосов.
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политика, оренбургская область, цик рф, выборы в россии — 2024
Политика, Оренбургская область, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024
На выборах главы Оренбургской области лидирует действующий губернатор

ЦИК: на выборах главы Оренбургской области с 78,54% голосов лидирует Паслер

© Фото : правительство Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : правительство Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер . Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 78,64% голосов избирателей после обработки 15,82% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Рамиль Гафаров от партии "Коммунисты России", у него 6,95% голосов, третьей идет Екатерина Калугина ("Новые люди") - 6,58% голосов. На четвертой строке оказалась Оксана Набатчикова (СЗРП), набравшая 6,17% голосов.
Единый день голосования
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

Девушка голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 12
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

В 21 регионе избирали глав администраций.

Члены избирательной комиссии на выездном голосовании в Кемерово

В 21 регионе избирали глав администраций.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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2 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

Женщина голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1181 в Симферополе

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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3 из 12
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

Мужчина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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4 из 12
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

Мужчина голосует на избирательном участке в Кемерово

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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5 из 12
© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанк

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

Местные жители голосуют на избирательном участке в Курске

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

© РИА Новости / Руслан Журкин
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6 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

Девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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7 из 12
© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанк

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

Женщина голосует на избирательном участке в Челябинске

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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8 из 12
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Мужчина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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9 из 12
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

Женщина голосует на избирательном участке в Кемерово

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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10 из 12
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

Голосование на дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному округу №10 во Владивостоке

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанк

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

Девушка голосует на избирательном участке в Волгограде

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
12 из 12

В этом году в России прошли около четырех тысяч различных кампаний.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
1 из 12

В 21 регионе избирали глав администраций.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
2 из 12

В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 12

Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, выбирают депутатов местных законодательных собраний, а в Абакане и Анадыре — глав административных центров.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 12

Явка на выборы через платформу ДЭГ превысила 88 процентов.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Лидерами по явке через ДЭГ стали Республика Марий Эл, Республика Алтай, Липецкая, Вологодская и Костромская области.

© РИА Новости / Руслан Журкин
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: девушка голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 1205 в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 12

На фото: женщина голосует на избирательном участке в Челябинске.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
8 из 12

Никаких серьезных инцидентов, дискредитирующих выборы, в ходе Единого дня голосования не произошло, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
9 из 12

По словам Памфиловой, ЦИК зафиксировал минимальное количество жалоб по поводу нарушений избирательных процедур.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
10 из 12

Средства защиты заблокировали порядка 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч — высокого уровня.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 12

На фото: девушка голосует на избирательном участке в Волгограде.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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12 из 12
 
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