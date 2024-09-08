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На выборах главы Оренбургской области лидирует действующий губернатор

На выборах главы Оренбургской области лидирует действующий губернатор - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах главы Оренбургской области лидирует действующий губернатор

Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 78,64% голосов избирателей... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:37

2024-09-08T19:37

2024-09-08T19:40

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Оренбургской области Денис Паслер, представляющий партию "Единая Россия", лидирует на выборах главы региона с 78,64% голосов избирателей после обработки 15,82% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Рамиль Гафаров от партии "Коммунисты России", у него 6,95% голосов, третьей идет Екатерина Калугина ("Новые люди") - 6,58% голосов. На четвертой строке оказалась Оксана Набатчикова (СЗРП), набравшая 6,17% голосов.

оренбургская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, оренбургская область, цик рф, выборы в россии — 2024