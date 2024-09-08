https://ria.ru/20240908/vybory-1971455809.html

Явка на выборах в Госсовет Татарстана составила 63,3 процента

Явка на выборах в Госсовет Татарстана составила 63,3 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Госсовет Татарстана составила 63,3 процента

Явка на выборах депутатов Госсовета Татарстана на 18.00 мск составила 63,3%, сообщает Центризбирком республики. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T19:21

2024-09-08T19:21

2024-09-08T19:21

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КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах депутатов Госсовета Татарстана на 18.00 мск составила 63,3%, сообщает Центризбирком республики. "По данным системы ГАС "Выборы" на 18.00 часов (совпадает с мск) 8 сентября явка на выборах депутатов Госсовета республики составила 63,3% от общего количества избирателей Татарстана", - говорится в сообщении. В единый день голосования в Татарстане проходят выборы депутатов Государственного совета республики VII созыва. В регионе работают 2,76 тысячи избирательных участков. На 1 июля 2024 года избирательным правом в Татарстане обладают 2,926 миллиона человек. Традиционно в парламент республики будут избраны 100 депутатов: 50 - по партийным спискам, 50 - по одномандатным избирательным округам. Центризбирком зарегистрировал на выборах в Госсовет Татарстана списки пяти политических партий: "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Единая Россия", КПРФ.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, лдпр, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024