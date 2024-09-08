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Явка на выборах в Госсовет Татарстана составила 63,3 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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19:21 08.09.2024
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Явка на выборах в Госсовет Татарстана составила 63,3 процента
Явка на выборах в Госсовет Татарстана составила 63,3 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Госсовет Татарстана составила 63,3 процента
Явка на выборах депутатов Госсовета Татарстана на 18.00 мск составила 63,3%, сообщает Центризбирком республики. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:21
2024-09-08T19:21
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КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах депутатов Госсовета Татарстана на 18.00 мск составила 63,3%, сообщает Центризбирком республики. "По данным системы ГАС "Выборы" на 18.00 часов (совпадает с мск) 8 сентября явка на выборах депутатов Госсовета республики составила 63,3% от общего количества избирателей Татарстана", - говорится в сообщении. В единый день голосования в Татарстане проходят выборы депутатов Государственного совета республики VII созыва. В регионе работают 2,76 тысячи избирательных участков. На 1 июля 2024 года избирательным правом в Татарстане обладают 2,926 миллиона человек. Традиционно в парламент республики будут избраны 100 депутатов: 50 - по партийным спискам, 50 - по одномандатным избирательным округам. Центризбирком зарегистрировал на выборах в Госсовет Татарстана списки пяти политических партий: "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Единая Россия", КПРФ.
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политика, лдпр, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Госсовет Татарстана составила 63,3 процента

Явка на выборах в Госсовет Татарстана на 18:00 мск составила 63,3 процента

© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанкВыборы
Выборы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Руслан Журкин
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Выборы
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КАЗАНЬ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах депутатов Госсовета Татарстана на 18.00 мск составила 63,3%, сообщает Центризбирком республики.
"По данным системы ГАС "Выборы" на 18.00 часов (совпадает с мск) 8 сентября явка на выборах депутатов Госсовета республики составила 63,3% от общего количества избирателей Татарстана", - говорится в сообщении.
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Традиционно в парламент республики будут избраны 100 депутатов: 50 - по партийным спискам, 50 - по одномандатным избирательным округам. Центризбирком зарегистрировал на выборах в Госсовет Татарстана списки пяти политических партий: "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Единая Россия", КПРФ.
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