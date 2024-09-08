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Явка на выборах в Волгоградской области составила 57,4 процента
Явка на выборах в Волгоградской области составила 57,4 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Волгоградской области составила 57,4 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 18.00 воскресенья составила 57,4%, сообщает избирательная комиссия региона в своем... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:17
2024-09-08T19:17
2024-09-08T19:17
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волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД , 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 18.00 воскресенья составила 57,4%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 18 часов 8 сентября явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной думы составила 57,40%", - говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах могут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек. Голосование длится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ("Единая Россия", Андрей Васютенко ("Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области идут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Волгоградской области составила 57,4 процента
Явка на выборах главы Волгоградской области на 18:00 составила 57,4 процента