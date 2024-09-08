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Явка на выборах в Волгоградской области составила 57,4 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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19:17 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vybory-1971455150.html
Явка на выборах в Волгоградской области составила 57,4 процента
Явка на выборах в Волгоградской области составила 57,4 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах в Волгоградской области составила 57,4 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 18.00 воскресенья составила 57,4%, сообщает избирательная комиссия региона в своем... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:17
2024-09-08T19:17
политика
волгоградская область
андрей бочаров
единая россия
кпрф
лдпр
выборы в россии — 2024
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ВОЛГОГРАД , 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 18.00 воскресенья составила 57,4%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 18 часов 8 сентября явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной думы составила 57,40%", - говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах могут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек. Голосование длится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ("Единая Россия", Андрей Васютенко ("Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области идут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html
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политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Волгоградской области составила 57,4 процента

Явка на выборах главы Волгоградской области на 18:00 составила 57,4 процента

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЖенщина на избирательном участке в Волгограде
Женщина на избирательном участке в Волгограде - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Женщина на избирательном участке в Волгограде
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ВОЛГОГРАД , 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 18.00 воскресенья составила 57,4%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
"По состоянию на 18 часов 8 сентября явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области и выборах депутатов Волгоградской областной думы составила 57,40%", - говорится в сообщении избиркома.
Голосование на участке № 3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова заявила об экстремальных условиях в единый день голосования
Вчера, 11:09
В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах могут принять участие более 1,7 миллиона тысячи человек.
Голосование длится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Андрей Бочаров ("Единая Россия", Андрей Васютенко ("Справедливая Россия"),Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов ("Партия пенсионеров"), Алексей Кононенко (ЛДПР).
Кроме того, в Волгоградской области идут выборы в областную думу, по единому избирательному округу зарегистрированы 287 кандидатов от шести партий: "Партия пенсионеров", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР, "Новые люди". КПРФ, а также 88 кандидатов по 19 одномандатным округам.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаВолгоградская областьАндрей БочаровЕдиная РоссияКПРФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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