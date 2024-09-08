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Явка на выборах губернатора Петербурга составила 34,76 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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19:07 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vybory-1971453045.html
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 34,76 процента
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 34,76 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 34,76 процента
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 18.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила 34,76%, сообщил председатель Санкт-Петербургской... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T19:07
2024-09-08T19:07
политика
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псковская область
республика карелия
александр беглов
сергей малинкович
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 18.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила 34,76%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале. "Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября на 18.00 составила 34,76%", – написал он. На губернаторских выборах 8 сентября 2019 года, когда голосование шло один день, а не три, явка избирателей на 18.00 составляла 23,69%, следует из материалов на сайте горизбиркома. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок создан в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
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политика, санкт-петербург, псковская область, республика карелия, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Санкт-Петербург, Псковская область, Республика Карелия, Александр Беглов, Сергей Малинкович, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Петербурга составила 34,76 процента

Явка на выборах губернатора Петербурга на 18:00 составила 34,76 процента

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
Женщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Женщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 18.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила 34,76%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале.
"Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября на 18.00 составила 34,76%", – написал он.
Голосование на участке № 3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова заявила об экстремальных условиях в единый день голосования
Вчера, 11:09
На губернаторских выборах 8 сентября 2019 года, когда голосование шло один день, а не три, явка избирателей на 18.00 составляла 23,69%, следует из материалов на сайте горизбиркома.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.
Всего в дни голосования для жителей Петербурга открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок создан в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаСанкт-ПетербургПсковская областьРеспублика КарелияАлександр БегловСергей МалинковичЕдиная РоссияЛДПРКоммунисты РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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