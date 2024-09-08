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В Госдуме рассказали о попытках внешнего вмешательства в выборы - РИА Новости, 08.09.2024
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18:09 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vybory-1971444620.html
В Госдуме рассказали о попытках внешнего вмешательства в выборы
В Госдуме рассказали о попытках внешнего вмешательства в выборы - РИА Новости, 08.09.2024
В Госдуме рассказали о попытках внешнего вмешательства в выборы
Несмотря на то, что в рамках кампании в РФ Западом были предприняты попытки провокаций и помощи "нужным" кандидатам, выборы в России прошли в соответствии с... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T18:09
2024-09-08T18:09
политика
россия
москва
санкт-петербург
василий пискарев
госдума рф
московская городская дума
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что в рамках кампании в РФ Западом были предприняты попытки провокаций и помощи "нужным" кандидатам, выборы в России прошли в соответствии с российским законодательством, рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. "Еще в начале избирательной кампании рядом экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов был организован сбор подписей в поддержку более 60, так скажем, угодных им кандидатов в депутаты Мосгордумы. В рамках данной кампании предприняты попытки создать за границей некий штаб для помощи "нужным" кандидатам", - его слова приводятся в Telegram-канале комиссии. Он отметил, что был также создан соответствующий агитационный сайт, а цель акции - провести своих кандидатов, а фактически врагов РФ, во власть. "Мы попросили Генеральную прокуратуру принять меры реагирования, и сайт с противоправными материалами был заблокирован", - добавил депутат. По словам Пискарева, если в Москве была развернута кампания "за своих", то в Санкт-Петербурге применялась другая тактика – против неугодных кандидатов. "Так называемая акция "За любого, кроме…". Был опубликован ряд незаконных агитационных материалов, образцы листовок для скачивания и распространения волонтерами", - рассказал парламентарий. Как отметил депутат, провокационные кампании в Москве и Санкт-Петербурге, как в прочем и в других субъектах России, провалились, и их участники переключились на критику хода выборов и электронной системы голосования, звучали призывы к бойкоту выборов. "Но, как видим, и в этих провокациях они успеха не достигли. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством", - отметил он. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания. -0-
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политика, россия, москва, санкт-петербург, василий пискарев, госдума рф, московская городская дума
Политика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Василий Пискарев, Госдума РФ, Московская городская дума
В Госдуме рассказали о попытках внешнего вмешательства в выборы

Пискарев: несмотря на провокации, выборы соответствовали законодательству

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГолосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Несмотря на то, что в рамках кампании в РФ Западом были предприняты попытки провокаций и помощи "нужным" кандидатам, выборы в России прошли в соответствии с российским законодательством, рассказал председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Еще в начале избирательной кампании рядом экстремистских и нежелательных организаций из США и Германии при участии иноагентов был организован сбор подписей в поддержку более 60, так скажем, угодных им кандидатов в депутаты Мосгордумы. В рамках данной кампании предприняты попытки создать за границей некий штаб для помощи "нужным" кандидатам", - его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.
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Он отметил, что был также создан соответствующий агитационный сайт, а цель акции - провести своих кандидатов, а фактически врагов РФ, во власть.
"Мы попросили Генеральную прокуратуру принять меры реагирования, и сайт с противоправными материалами был заблокирован", - добавил депутат.
По словам Пискарева, если в Москве была развернута кампания "за своих", то в Санкт-Петербурге применялась другая тактика – против неугодных кандидатов.
"Так называемая акция "За любого, кроме…". Был опубликован ряд незаконных агитационных материалов, образцы листовок для скачивания и распространения волонтерами", - рассказал парламентарий.
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Как отметил депутат, провокационные кампании в Москве и Санкт-Петербурге, как в прочем и в других субъектах России, провалились, и их участники переключились на критику хода выборов и электронной системы голосования, звучали призывы к бойкоту выборов.
"Но, как видим, и в этих провокациях они успеха не достигли. Выборы прошли в полном соответствии с российским законодательством", - отметил он.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября проходит около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте проходят прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избираются региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избираются два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, идут довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах - выборы в заксобрания. -0-
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
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