https://ria.ru/20240908/vybory-1971432377.html
На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76%
На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76% - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76%
Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,76% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:17
2024-09-08T16:17
2024-09-08T16:19
политика
сахалинская область
выборы в россии — 2024
валерий лимаренко
единая россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,76% голосов избирателей после обработки 50,13% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Павел Ашихмин (КПРФ) – 7,55% голосов, третьим идет Роман Веденеев ("Новые люди") – 6,91%. На четвертой строчке разместился Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 2,30% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сахалинская область, выборы в россии — 2024, валерий лимаренко, единая россия, цик рф, кпрф
Политика, Сахалинская область, Выборы в России — 2024, Валерий Лимаренко, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ
На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76%
ЦИК: действующий сахалинский губернатор Лимаренко лидирует на выборах с 80,76%