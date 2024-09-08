https://ria.ru/20240908/vybory-1971432377.html

На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76%

На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76% - РИА Новости, 08.09.2024

На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76%

Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,76% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:17

2024-09-08T16:17

2024-09-08T16:19

политика

сахалинская область

выборы в россии — 2024

валерий лимаренко

единая россия

цик рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,76% голосов избирателей после обработки 50,13% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Павел Ашихмин (КПРФ) – 7,55% голосов, третьим идет Роман Веденеев ("Новые люди") – 6,91%. На четвертой строчке разместился Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 2,30% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, сахалинская область, выборы в россии — 2024, валерий лимаренко, единая россия, цик рф, кпрф