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На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76% - РИА Новости, 08.09.2024
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16:17 08.09.2024 (обновлено: 16:19 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971432377.html
На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76%
На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76% - РИА Новости, 08.09.2024
На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76%
Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,76% голосов избирателей после обработки... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:17
2024-09-08T16:19
политика
сахалинская область
выборы в россии — 2024
валерий лимаренко
единая россия
цик рф
кпрф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,76% голосов избирателей после обработки 50,13% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Павел Ашихмин (КПРФ) – 7,55% голосов, третьим идет Роман Веденеев ("Новые люди") – 6,91%. На четвертой строчке разместился Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 2,30% голосов.
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политика, сахалинская область, выборы в россии — 2024, валерий лимаренко, единая россия, цик рф, кпрф
Политика, Сахалинская область, Выборы в России — 2024, Валерий Лимаренко, Единая Россия, ЦИК РФ, КПРФ
На выборах в Сахалинской области лидирует действующий губернатор с 80,76%

ЦИК: действующий сахалинский губернатор Лимаренко лидирует на выборах с 80,76%

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГолосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 80,76% голосов избирателей после обработки 50,13% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно онлайн-табло в информационном центре ЦИК, второе место занимает Павел Ашихмин (КПРФ) – 7,55% голосов, третьим идет Роман Веденеев ("Новые люди") – 6,91%. На четвертой строчке разместился Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") с 2,30% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаСахалинская областьВыборы в России — 2024Валерий ЛимаренкоЕдиная РоссияЦИК РФКПРФ
 
 
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