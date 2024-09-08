https://ria.ru/20240908/vybory-1971432160.html
В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов
В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов - РИА Новости, 08.09.2024
В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов
Участки для голосования на выборах глав регионов закрылись в Республике Алтай и Кемеровской области. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:17
2024-09-08T16:17
2024-09-08T16:27
политика
республика алтай
кемеровская область
горно-алтайск
александр кириллов ("алекс лесли")
андрей турчак
илья середюк
лдпр
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БАРНАУЛ , 8 сен – РИА Новости. Участки для голосования на выборах глав регионов закрылись в Республике Алтай и Кемеровской области. В Республике Алтай по данным на 15:00 (11.00 московского времени) в голосовании приняли участие 40,4% избирателей, в Кемеровской области к этому времени проголосовали 61,46%. В 2019 году голосование на выборах главы Республики Алтай подходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%. В Кемеровской области в 2023 году проходили трёхдневные выборы главы региона, тогда явка составила 81,01%. В пятницу в регионах стартовало трёхдневное голосование. На должность губернатора Республики Алтай претендовали трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). Также прошли выборы депутатов госсобрания. Свои двери на Алтае открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогли проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня. В Кемеровской области на досрочных выборах губернатора работали 1549 постоянных избирательных участков и 11 временных. В 14 территориях Кузбасса прошли выборы депутатов. Голосование обеспечивали более 16 тысяч человек. На участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего в регионе зарегистрировано 1 894 426 избирателей. На пост губернатора Кемеровской области претендовали врио губернатора региона Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). -0-
https://ria.ru/20240907/yavka-1971306658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика алтай, кемеровская область, горно-алтайск, александр кириллов ("алекс лесли"), андрей турчак, илья середюк, лдпр, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Алтай, Кемеровская область, Горно-Алтайск, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Андрей Турчак, Илья Середюк, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов
На Алтае и Кузбассе закрылись участки для голосования на выборах глав регионов
БАРНАУЛ , 8 сен – РИА Новости. Участки для голосования на выборах глав регионов закрылись в Республике Алтай и Кемеровской области.
В Республике Алтай по данным на 15:00 (11.00 московского времени) в голосовании приняли участие 40,4% избирателей, в Кемеровской области к этому времени проголосовали 61,46%.
В 2019 году голосование на выборах главы Республики Алтай подходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%. В Кемеровской области в 2023 году проходили трёхдневные выборы главы региона, тогда явка составила 81,01%.
В пятницу в регионах стартовало трёхдневное голосование. На должность губернатора Республики Алтай претендовали трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов
(ЛДПР
) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак
("Единая Россия
"). Также прошли выборы депутатов госсобрания.
Свои двери на Алтае открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогли проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей.
Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске
, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.
В Кемеровской области на досрочных выборах губернатора работали 1549 постоянных избирательных участков и 11 временных. В 14 территориях Кузбасса прошли выборы депутатов.
Голосование обеспечивали более 16 тысяч человек. На участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Всего в регионе зарегистрировано 1 894 426 избирателей.
На пост губернатора Кемеровской области претендовали врио губернатора региона Илья Середюк
("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ
), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). -0-