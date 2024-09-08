https://ria.ru/20240908/vybory-1971432160.html

В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов

В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов - РИА Новости, 08.09.2024

В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов

Участки для голосования на выборах глав регионов закрылись в Республике Алтай и Кемеровской области. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:17

2024-09-08T16:17

2024-09-08T16:27

политика

республика алтай

кемеровская область

горно-алтайск

александр кириллов ("алекс лесли")

андрей турчак

илья середюк

лдпр

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БАРНАУЛ , 8 сен – РИА Новости. Участки для голосования на выборах глав регионов закрылись в Республике Алтай и Кемеровской области. В Республике Алтай по данным на 15:00 (11.00 московского времени) в голосовании приняли участие 40,4% избирателей, в Кемеровской области к этому времени проголосовали 61,46%. В 2019 году голосование на выборах главы Республики Алтай подходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%. В Кемеровской области в 2023 году проходили трёхдневные выборы главы региона, тогда явка составила 81,01%. В пятницу в регионах стартовало трёхдневное голосование. На должность губернатора Республики Алтай претендовали трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). Также прошли выборы депутатов госсобрания. Свои двери на Алтае открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогли проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня. В Кемеровской области на досрочных выборах губернатора работали 1549 постоянных избирательных участков и 11 временных. В 14 территориях Кузбасса прошли выборы депутатов. Голосование обеспечивали более 16 тысяч человек. На участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего в регионе зарегистрировано 1 894 426 избирателей. На пост губернатора Кемеровской области претендовали врио губернатора региона Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). -0-

https://ria.ru/20240907/yavka-1971306658.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

республика алтай

кемеровская область

горно-алтайск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, республика алтай, кемеровская область, горно-алтайск, александр кириллов ("алекс лесли"), андрей турчак, илья середюк, лдпр, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024