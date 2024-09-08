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В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов - РИА Новости, 08.09.2024
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16:17 08.09.2024 (обновлено: 16:27 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971432160.html
В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов
В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов - РИА Новости, 08.09.2024
В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов
Участки для голосования на выборах глав регионов закрылись в Республике Алтай и Кемеровской области. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T16:17
2024-09-08T16:27
политика
республика алтай
кемеровская область
горно-алтайск
александр кириллов ("алекс лесли")
андрей турчак
илья середюк
лдпр
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БАРНАУЛ , 8 сен – РИА Новости. Участки для голосования на выборах глав регионов закрылись в Республике Алтай и Кемеровской области. В Республике Алтай по данным на 15:00 (11.00 московского времени) в голосовании приняли участие 40,4% избирателей, в Кемеровской области к этому времени проголосовали 61,46%. В 2019 году голосование на выборах главы Республики Алтай подходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%. В Кемеровской области в 2023 году проходили трёхдневные выборы главы региона, тогда явка составила 81,01%. В пятницу в регионах стартовало трёхдневное голосование. На должность губернатора Республики Алтай претендовали трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). Также прошли выборы депутатов госсобрания. Свои двери на Алтае открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогли проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня. В Кемеровской области на досрочных выборах губернатора работали 1549 постоянных избирательных участков и 11 временных. В 14 территориях Кузбасса прошли выборы депутатов. Голосование обеспечивали более 16 тысяч человек. На участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего в регионе зарегистрировано 1 894 426 избирателей. На пост губернатора Кемеровской области претендовали врио губернатора региона Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). -0-
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республика алтай
кемеровская область
горно-алтайск
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политика, республика алтай, кемеровская область, горно-алтайск, александр кириллов ("алекс лесли"), андрей турчак, илья середюк, лдпр, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Алтай, Кемеровская область, Горно-Алтайск, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Андрей Турчак, Илья Середюк, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
В двух регионах закрылись участки для голосования на выборах глав регионов

На Алтае и Кузбассе закрылись участки для голосования на выборах глав регионов

© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке в Кемерово. 8 сентября 2024
Женщина голосует на избирательном участке в Кемерово. 8 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Евгений Горбачев
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Женщина голосует на избирательном участке в Кемерово. 8 сентября 2024
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БАРНАУЛ , 8 сен – РИА Новости. Участки для голосования на выборах глав регионов закрылись в Республике Алтай и Кемеровской области.
В Республике Алтай по данным на 15:00 (11.00 московского времени) в голосовании приняли участие 40,4% избирателей, в Кемеровской области к этому времени проголосовали 61,46%.
Избиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Явка на выборах главы Республики Алтай приблизилась к 30 процентам
7 сентября, 17:47
В 2019 году голосование на выборах главы Республики Алтай подходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%. В Кемеровской области в 2023 году проходили трёхдневные выборы главы региона, тогда явка составила 81,01%.
В пятницу в регионах стартовало трёхдневное голосование. На должность губернатора Республики Алтай претендовали трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). Также прошли выборы депутатов госсобрания.
Свои двери на Алтае открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогли проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей.
Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.
Голосование на участке № 3420 на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Памфилова заявила об экстремальных условиях в единый день голосования
Вчера, 11:09
В Кемеровской области на досрочных выборах губернатора работали 1549 постоянных избирательных участков и 11 временных. В 14 территориях Кузбасса прошли выборы депутатов.
Голосование обеспечивали более 16 тысяч человек. На участках, где зарегистрированы более 1 тысячи избирателей, использовали комплексы обработки избирательных бюллетеней.
Всего в регионе зарегистрировано 1 894 426 избирателей.
На пост губернатора Кемеровской области претендовали врио губернатора региона Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду"). -0-
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаРеспублика АлтайКемеровская областьГорно-АлтайскАлександр Кириллов ("Алекс Лесли")Андрей ТурчакИлья СередюкЛДПРЕдиная РоссияКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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