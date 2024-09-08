Явка на выборах губернатора Петербурга составила 29,42 процента
Явка на выборах губернатора Петербурга к полудню близка к 30 процентам
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
Женщина голосует на избирательном участке №153 в школе №12 в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 12.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила 29,42%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале.
"Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября на 12.00 составила 29,42%", – написал он.
На губернаторских выборах 8 сентября 2019 года, когда голосование шло один день, а не три, явка избирателей на 12.00 составляла 6,61%, следует из материалов на сайте горизбиркома.
Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые"). Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов.
Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.