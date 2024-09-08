https://ria.ru/20240908/vybory-1971401942.html

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 29,42 процента

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 29,42 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах губернатора Петербурга составила 29,42 процента

Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 12.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила 29,42%, сообщил председатель Санкт-Петербургской... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T13:38

2024-09-08T13:38

2024-09-08T13:38

политика

санкт-петербург

псковская область

республика карелия

александр беглов

сергей малинкович

единая россия

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971397716_0:4:3075:1733_1920x0_80_0_0_4b8ccef19243bc2447257ce0e5686981.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 12.00 (совпадает с мск) в воскресенье составила 29,42%, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин в своем Telegram-канале. "Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга 8 сентября на 12.00 составила 29,42%", – написал он. На губернаторских выборах 8 сентября 2019 года, когда голосование шло один день, а не три, явка избирателей на 12.00 составляла 6,61%, следует из материалов на сайте горизбиркома. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые"). Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

https://ria.ru/20240907/javka-1971329488.html

санкт-петербург

псковская область

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, санкт-петербург, псковская область, республика карелия, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024