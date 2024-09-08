Явка на выборах губернатора Челябинской области составила 30,23 процента
Явка на выборах главы Челябинской области на 12:00 составила 30,23 процента
© Фото : Избирательная комиссия Челябинской области/TelegramГолосование на выборах губернатора Челябинской области на избирательном участке
Голосование на выборах губернатора Челябинской области на избирательном участке. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Челябинской области на 12.00 (10.00 мск) 8 сентября составила 30,23%, сообщила пресс-служба облизбиркома.
"По данным, введенным в ГАС "Выборы" участковыми избирательными комиссиями, на 12.00 проголосовало 727 111 избирателей, а это 30,23%", - говорится в сообщении.
Явка на выборах губернатора региона в сентябре 2019 года на 12.00 (10.00 мск) составляла 16,7%, выборы были однодневными.
Также на 12.00 с помощью ДЭГ проголосовали 143 839 избирателей, это 83% из числа зарегистрировавшихся для голосования таким способом, отмечает избирком региона.
В Челябинской области в 2024 году 7 и 8 сентября проводятся выборы губернатора Челябинской области, а также в городскую думу Челябинска. На пост губернатора претендуют глава региона Алексей Текслер, Эльдар Гильмутдинов (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Степан Соловьев ("Зеленая альтернатива"). По данным областной избирательной комиссии, активным избирательным правом в регионе обладают более 2,57 миллиона человек. В проведении выборов задействованы 2275 участковых комиссий, помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08.00 до 20.00.