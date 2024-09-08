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Члены избиркомов шести регионов обошли почти четыре миллиона домовладений - РИА Новости, 08.09.2024
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13:26 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/vybory-1971399468.html
Члены избиркомов шести регионов обошли почти четыре миллиона домовладений
Члены избиркомов шести регионов обошли почти четыре миллиона домовладений - РИА Новости, 08.09.2024
Члены избиркомов шести регионов обошли почти четыре миллиона домовладений
В рамках проекта "ИнформУИК" перед Единым днем голосования 2024 члены избиркомов 6 субъектов РФ обошли почти 4 миллиона домовладений, сообщила член... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T13:26
2024-09-08T13:26
политика
россия
сахалинская область
санкт-петербург
эльмира хаймурзина
госдума рф
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В рамках проекта "ИнформУИК" перед Единым днем голосования 2024 члены избиркомов 6 субъектов РФ обошли почти 4 миллиона домовладений, сообщила член Центризбиркома России Эльмира Хаймурзина. "Почти все субъекты принимают в этом (проекте "ИнформУИК - ред.) участие… Информирование проводится всеми нашими коллегами в разных формах… В 83 субъектах почти 160 тысяч членах участковых избирательных комиссий в эту работу вовлечены. По новому стандарту, с использованием автоматизированной системы этот проект реализовал в полном объеме в 6 субъектах РФ", - сказала Хаймурзина на брифинге о ходе Единого дня голосования. Она пояснила, что речь идет об Астраханской, Вологодской, Кемеровской, Сахалинской областях, Санкт-Петербурге и Еврейской автономной области. "Работа состоялась большая, больше 18 тысяч членов избирательных комиссий работу кропотливую проводили, почти 4 миллиона домохозяйств в этих 6 субъектах пройдено, больше 3 миллионов состоявшихся бесед", - уточнила член ЦИК. Проект "ИнформУИК" направлен на адресное информирование путем подомового обхода избирателей члена участковых избиркомов. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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политика, россия, сахалинская область, санкт-петербург, эльмира хаймурзина, госдума рф, выборы в россии — 2024
Политика, Россия, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Эльмира Хаймурзина, Госдума РФ, Выборы в России — 2024
Члены избиркомов шести регионов обошли почти четыре миллиона домовладений

В ЦИК рассказали о работе по проекту "ИнформУИК" в шести субъектах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите
Женщина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Женщина голосует на избирательном участке №207 в школе №42 в Чите. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В рамках проекта "ИнформУИК" перед Единым днем голосования 2024 члены избиркомов 6 субъектов РФ обошли почти 4 миллиона домовладений, сообщила член Центризбиркома России Эльмира Хаймурзина.
"Почти все субъекты принимают в этом (проекте "ИнформУИК - ред.) участие… Информирование проводится всеми нашими коллегами в разных формах… В 83 субъектах почти 160 тысяч членах участковых избирательных комиссий в эту работу вовлечены. По новому стандарту, с использованием автоматизированной системы этот проект реализовал в полном объеме в 6 субъектах РФ", - сказала Хаймурзина на брифинге о ходе Единого дня голосования.
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Она пояснила, что речь идет об Астраханской, Вологодской, Кемеровской, Сахалинской областях, Санкт-Петербурге и Еврейской автономной области.
"Работа состоялась большая, больше 18 тысяч членов избирательных комиссий работу кропотливую проводили, почти 4 миллиона домохозяйств в этих 6 субъектах пройдено, больше 3 миллионов состоявшихся бесед", - уточнила член ЦИК.
Проект "ИнформУИК" направлен на адресное информирование путем подомового обхода избирателей члена участковых избиркомов.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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