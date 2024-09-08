https://ria.ru/20240908/vybory-1971389464.html

В труднодоступных местах досрочно проголосовали 40 тысяч человек

В труднодоступных местах досрочно проголосовали 40 тысяч человек - РИА Новости, 08.09.2024

В труднодоступных местах досрочно проголосовали 40 тысяч человек

В труднодоступных или отдаленных местностях, на судах в плавании в досрочном голосовании приняли участие более сорока тысяч избирателей, сообщил член ЦИК РФ... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T12:36

2024-09-08T12:36

2024-09-08T12:36

политика

россия

абакан

анадырь

александр курдюмов

госдума рф

единый день голосования в россии

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В труднодоступных или отдаленных местностях, на судах в плавании в досрочном голосовании приняли участие более сорока тысяч избирателей, сообщил член ЦИК РФ Александр Курдюмов. Курдюмов на брифинге о ходе Единого дня голосования напомнил, что с 18 августа по 7 сентября 2024 года на территории двадцати субъектов России проводилось досрочное голосование на довыборах депутатов Госдумы по Хакасскому одномандатному округу, выборах в органы госвласти субъектов РФ на избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях. "Всего в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые находятся в день голосования в плавании, в досрочном голосовании приняли участие 40 тысяч 984 избирателя. На избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, проголосовало 33 тысячи 249 избирателей, а на судах, которые находились в день голосования в плавании, 7 тысяч 735 избирателей", - сказал член ЦИК РФ. В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

https://ria.ru/20240907/pamfilova-1971298186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, абакан, анадырь, александр курдюмов, госдума рф, единый день голосования в россии, выборы в россии — 2024