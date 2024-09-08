В труднодоступных местах досрочно проголосовали 40 тысяч человек
В труднодоступных или отдаленных местах досрочно проголосовали 40 тысяч человек
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Доставка бюллетеней в труднодоступные районы Приморья. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В труднодоступных или отдаленных местностях, на судах в плавании в досрочном голосовании приняли участие более сорока тысяч избирателей, сообщил член ЦИК РФ Александр Курдюмов.
Курдюмов на брифинге о ходе Единого дня голосования напомнил, что с 18 августа по 7 сентября 2024 года на территории двадцати субъектов России проводилось досрочное голосование на довыборах депутатов Госдумы по Хакасскому одномандатному округу, выборах в органы госвласти субъектов РФ на избирательных участках в труднодоступных или отдаленных местностях.
"Всего в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые находятся в день голосования в плавании, в досрочном голосовании приняли участие 40 тысяч 984 избирателя. На избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, проголосовало 33 тысячи 249 избирателей, а на судах, которые находились в день голосования в плавании, 7 тысяч 735 избирателей", - сказал член ЦИК РФ.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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