https://ria.ru/20240908/vybory-1971345063.html

"Совсем не волнует". Американского офицера поразило заявление Путина о США

"Совсем не волнует". Американского офицера поразило заявление Путина о США - РИА Новости, 08.09.2024

"Совсем не волнует". Американского офицера поразило заявление Путина о США

Заявление российского лидера Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис говорит о том, что Москве безразлично, кто станет главой... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T04:57

2024-09-08T04:57

2024-09-08T09:21

в мире

сша

россия

владимир путин

камала харрис

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Заявление российского лидера Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис говорит о том, что Москве безразлично, кто станет главой Белого дома, такое мнение выразил отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Они таким образом намекают, что им все равно, кто будет президентом Соединенных Штатов", — полагает военный.По его мнению, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп был бы более предпочтительной для России политической фигурой, поскольку он не раз заявлял, что готов урегулировать конфликт на Украине. Однако российский лидер решил поддержать кандидата от демократов Камалу Харрис, считает Дэвис."Они не воспринимают нас всерьез, это ставит нас в неудобное положение", — резюмировал он.Во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума Путин заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний глава Белого дома Джо Байден. Как отметил Путин, у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. Это повышает шансы на то, что в будущем она не будет вводить новые санкции против Москвы, сказал Путин.Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин предположил, что заявление президента следует воспринимать как тонкий политический троллинг.

https://ria.ru/20240907/trump-1971334239.html

https://ria.ru/20240906/putin-1970975833.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, владимир путин, камала харрис, джо байден