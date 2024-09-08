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"Совсем не волнует". Американского офицера поразило заявление Путина о США - РИА Новости, 08.09.2024
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04:57 08.09.2024 (обновлено: 09:21 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/vybory-1971345063.html
"Совсем не волнует". Американского офицера поразило заявление Путина о США
"Совсем не волнует". Американского офицера поразило заявление Путина о США - РИА Новости, 08.09.2024
"Совсем не волнует". Американского офицера поразило заявление Путина о США
Заявление российского лидера Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис говорит о том, что Москве безразлично, кто станет главой... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T04:57
2024-09-08T09:21
в мире
сша
россия
владимир путин
камала харрис
джо байден
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Заявление российского лидера Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис говорит о том, что Москве безразлично, кто станет главой Белого дома, такое мнение выразил отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube."Они таким образом намекают, что им все равно, кто будет президентом Соединенных Штатов", — полагает военный.По его мнению, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп был бы более предпочтительной для России политической фигурой, поскольку он не раз заявлял, что готов урегулировать конфликт на Украине. Однако российский лидер решил поддержать кандидата от демократов Камалу Харрис, считает Дэвис.&quot;Они не воспринимают нас всерьез, это ставит нас в неудобное положение&quot;, — резюмировал он.Во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума Путин заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний глава Белого дома Джо Байден. Как отметил Путин, у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. Это повышает шансы на то, что в будущем она не будет вводить новые санкции против Москвы, сказал Путин.Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин предположил, что заявление президента следует воспринимать как тонкий политический троллинг.
https://ria.ru/20240907/trump-1971334239.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, камала харрис, джо байден
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Камала Харрис, Джо Байден
"Совсем не волнует". Американского офицера поразило заявление Путина о США

Американского офицера Дэвиса удивило заявление Путина по выборам в США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Заявление российского лидера Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис говорит о том, что Москве безразлично, кто станет главой Белого дома, такое мнение выразил отставной офицер американской армии Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
"Они таким образом намекают, что им все равно, кто будет президентом Соединенных Штатов", — полагает военный.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Трамп признался, что решение Путина поддержать Харрис его оскорбило
Вчера, 22:38
По его мнению, кандидат от республиканской партии Дональд Трамп был бы более предпочтительной для России политической фигурой, поскольку он не раз заявлял, что готов урегулировать конфликт на Украине. Однако российский лидер решил поддержать кандидата от демократов Камалу Харрис, считает Дэвис.
«

"Они не воспринимают нас всерьез, это ставит нас в неудобное положение", — резюмировал он.

Во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума Путин заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний глава Белого дома Джо Байден. Как отметил Путин, у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. Это повышает шансы на то, что в будущем она не будет вводить новые санкции против Москвы, сказал Путин.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин предположил, что заявление президента следует воспринимать как тонкий политический троллинг.
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